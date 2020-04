Tubos Reunidos nombra a Francisco Irazusta nuevo presidente y a Jorge Gabiola consejero coordinador

En un comunicado, el grupo Tubos Reunidos ha indicado que, de esta forma, "fortalece su primera línea ejecutiva" para liderar la nueva etapa, iniciada tras la firma del acuerdo de refinanciación, y poder hacer frente a los "exigentes retos" a los que se enfrenta en los próximos años.

En concreto, la compañía ha subrayado que la "experiencia industrial e internacional" del nuevo presidente será "un apoyo clave" para el conjunto de la organización.

JORGE GABIOLA, CONSEJERO COORDINADOR

Por su parte, Jorge Gabiola ha sido nombrado consejero coordinador. Gabiola asumió la presidencia del Grupo Tubos Reunidos en octubre de 2018 de forma transitoria y "con el compromiso temporal necesario para permitir a la compañía recuperar su equilibrio y estabilidad financiera, objetivo del proceso de refinanciación finalizado con éxito en diciembre de 2019".

El Grupo ha señalado que ahora en el inicio de esta nueva etapa, Jorge Gabiola mantendrá su puesto de consejero y, desde su nueva responsabilidad de consejero coordinador, impulsará el desarrollo de Tubos Reunidos. "Contribuyendo con su experiencia y conocimiento de la empresa tras aportar estabilidad en unos momentos extraordinariamente exigentes", ha subrayado.

Por su parte, Carlos López de las Heras mantendrá su puesto de director general al frente del negocio, donde verá "reforzado su conocimiento del sector y de las capacidades industriales y tecnológicas del grupo".

FRANCISCO IRAZUSTA

Francisco Irazusta, nacido en San Sebastián en el año 1964, estudió Ciencias e Ingeniería de la Cerámica en la State University of New York (EEUU), es Master of Science en Ingeniería Industrial por la Alfred University (EEUU) con postgrados en gestión y finanzas en ESADE y CEU Business School.

Inició su carrera profesional en el Grupo Kohler, en las áreas de calidad y producción como director de Operaciones en la sociedad del Grupo Jacob Delafon España, asumiendo en el año 2000 la dirección general de España y en 2003 la dirección General de Europa en París.

En 2006 se incorpora al Grupo Anglo American y volvió a España como director general de la división de Tarmac Iberia, donde lideró la venta del grupo a Holcim España.

En 2008 se integra en Nutreco como director general, donde lideró la adquisición e integración de 2 Cargill Animal Nutrition al grupo Nanta y en 2011 se incorpora a CRH como director general de la división de Building Products Europe con base en Amsterdam.

En 2015 se incorpora a Fletcher Building, primero como director de la división de Light Building Products en Auckland, Nueva Zelanda, después como director de la división internacional de negocios en Los Ángeles, California (USA), asumiendo también de forma interina durante un periodo de seis meses la posición de consejero delegado de Fletcher Building en Nueva Zelanda.

Además, ha sido consejero Independiente del Grupo Lantero (Packaging) y ha formado parte de los Consejos de Administración de diversas asociaciones profesionales, asumiendo cargos de responsabilidad.