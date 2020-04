Coronavirus.- La UV llança DocuVir.20, un festival de curtmetratges online sobre "la cara positiva del confinament"

El certamen, que compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València, mostrarà durant el mes de juny les obres seleccionades a través del canal de YouTube de la Nau, i atorgarà dos premis en metàl·lic: al millor curtmetratge i al treball més votat pel públic, informa la institució acadèmica en un comunicat.

Es tracta d'un festival obert a la participació de qualsevol persona major d'edat amb ganes de compartir, a través de treballs audiovisuals, les seues idees, reflexions i també les pràctiques socials i solidàries noves que s'estan desenvolupant en aquesta situació sense precedents. La imatge d'aquest festival és obra de la dissenyadora gràfica i il·lustradora valenciana Patricia Bolinches.

La inscripció romandrà oberta fins al 20 de maig i s'accepten obres de cinema experimental, documental creatiu i altres formats similars amb una durada mínima de 30 segons i màxima de 3 minuts. Per a la realització dels curts es poden utilitzar tot tipus de mitjans o dispositius que permeten gravar imatge i so, així com qualsevol programari d'edició, i també és possible l'ús de material gravat amb anterioritat a la pandèmia de la Covid-19, sempre que servisca per a reflexionar sobre aquesta qüestió.

Els idiomes emprats han de ser el castellà, valencià i/o anglés, o qualsevol altre idioma a condició que s'incorporen subtítols en una d'aquestes tres llengües. La inscripció es realitza online a través de la plataforma festhome.com i cada participant pot enviar tantes propostes com vullga.

Les obres seleccionades seran exhibides en obert a través del canal de YouTube del Centre Cultural La Nau entre l'1 i el 30 de juny. El jurat oficial, compost per professionals de l'àmbit cultural, serà l'encarregat d'atorgar el Premi a Millor Curtmetratge, dotat amb 350 euros, mentre que el Premi del Públic, dotat amb 150 euros, serà entregat a l'obra que haja obtingut més vots per part de les i els espectadors al llarg del mes de juny.