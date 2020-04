M. W. Craven, autor de 'El show de las marionetas': "Al final aprendes a tirar del humor en las situaciones más terribles"

Natural de Carlisle (Inglaterra), el escritor M. W. Craven recibió en 2019 uno de los más importantes galardones de novela negra, el premio británico CWA Gold Dagger por El show de las marionetas (Roca editorial), la primera entrega de una saga que verá su adaptación en una serie.

El inspector Washington Poe vertebra este relato que trata temas tan oscuros como el maltrato o los abusos infantiles. "Poe peca de ser un estúpido a veces, tiene una capacidad enorme de creerse más importante que la ley, y eso le hace ir más allá en muchas ocasiones, aunque no siempre se puede obtener justicia dentro de los límites legales", comenta el escritor sobre el protagonista, un iracundo inspector suspendido de su trabajo hasta que la policía requiere su ayuda para investigar el caso de un asesino en serie que quema vivas a sus víctimas.

En la novela tienen lugar sucesos muy dramáticos, pero esto no hace que abandone el humor por completo. De hecho, este tiene una gran presencia mientras se desarrolla la historia. "Tras estar 12 años en el ejército, y 16 en la comisaría... aprendes a tirar de lo cómico. Me gusta reírme y más de las cosas terribles, es algo natural. Intento hacerlo en las situaciones más oscuras, ya no solo de los libros, sino de la vida. Si no me río, es señal de algo raro", reflexiona M. W. Craven.

Y si ese viraje de los cuerpos de seguridad a la literatura ya podría parecer llamativo, el autor va más allá y asegura que es precisamente en el ejército donde más conocimientos ha adquirido sobre el mundo de las letras: "A veces sales a una operación y solo puedes llevar aquello con lo que puedas cargar y uno o dos libros. Por esto, al final terminé devorando lecturas que otros compañeros llevaban, y luego las analizábamos. El ejército británico es un gran club literario", recuerda Craven, que añade: "Me permitió explorar la violencia y la conexión militar que va a ir apareciendo a lo largo de mis libros, pero lo que más me enseñó sobre ello fue el período que trabajé en comisaría, donde vi cosas muy desagradables, como asesinatos y abusos a menores, y eso me ha influido mucho más".

Pero, ¿qué lleva a un oficial a terminar dedicándose a la escritura? El ahora novelista había escrito desde niño, pero fue un gran bache el que le llevó a dar el salto de dedicarse a ello de manera profesional. "En 2003 me diagnosticaron una enfermedad muy grave. Un año después, el tratamiento no funcionaba y me dijeron que iba a morir. Finalmente y tras seis meses ingresado conseguí salir, pero no tenía tanta movilidad como antes, así que retomé la escritura.

Empecé hablando de mi experiencia en el hospital, pero me aburría, y decidí centrarme en la novela negra y la serie de Washington Poe". El apellido del protagonista no es casualidad, sino un guiño al autor de El gato negro, Edgar Allan Poe: "Era una forma simpática de hacerle un homenaje. Además, tengo pensado, después de que mi mascota pase a mejor vida, llamar a nuestro nuevo perro Alan", bromea.

La siguiente entrega, Black Summer, ya ha visto la luz en Reino Unido. "Trata sobre un chef famoso años antes de que Washington Poe ayudara en el caso. Tiempo después, vuelven a encontrarse y surge una pregunta muy importante: ¿Cómo alguien puede estar muerto y vivo a la vez? Y no digo más", adelanta con cautela.

Sin embargo, sí revela algo sobre los protagonistas: "A veces dejo caer un nombre real en algún personaje, porque me gusta ver si los lectores pillan la referencia. En el próximo libro, hay unos asesinos cocineros que tienen nombres reales. Y en El show de las marionetas lo he hecho con los niños que están en la casa de acogida y habían muerto por inanición o habían sufrido abusos. No lo he copiado porque eso no sería justo con ellos, pero la sensación que produce conocer esos casos sí la he mantenido en el libro".

El escritor no busca, pese a reflejar realidades tan controvertidas, causar un punto de inflexión en los lectores: "Hay autores que machacan a sus seguidores con un montón de reflexiones sociales, pero no es mi intención. Creo que tiene que ver con mi tendencia liberal, que se ve a través de Poe. Pero sí quiero que el lector sienta un conflicto interno y piense qué habría hecho si se encontrara en esa situación".

La tercera parte de la saga, The Curator, estará también disponible el 4 de junio en Reino Unido. Aunque de momento se desconoce la fecha exacta en la que podrían llegar a España las dos entregas restantes, sí podrán comprarse en inglés a través de tiendas online.