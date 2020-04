Alexia Rivas amenaza en un comunicado con acciones judiciales contra quienes "atenten" contra su honor

La reportera Alexia Rivas, la joven que aparece en el famoso vídeo de Alfonso Merlos, pasando por detrás semidesnuda, ha remitido a varios medios de comunicación un comunicado en el que advierte de que emprenderá acciones jurídicas contra quienes dañen su honor o su imagen con información falsa.

"Ante las graves difamaciones vertidas contra nuestra defendida por algunas personas, a través de medios públicos, como así ha ocurrido en algún programa de televisión y otros medios escritos, la misma perjudicada, Dña, Alexia Rivas Serrano, sin perjuicio de emprender las acciones legales y/o jurídicas que la propia ley le ampare, manifiesta lo que sigue", comienza el comunicado, redactado por Lacaci Abogados.

“En el transcurso de los últimos días he presenciado con gran tristeza y decepción cómo se han atribuido a mi persona y difundido en varios medios, hechos con información no veraz y difamatoria, además, se han vertido declaraciones que atentan, gravemente, contra mi entidad y contra mi propia imagen, constituyendo todo ello una clara conculcación al derecho a mi honor”, dice en el comunicado la joven, que ha aparecido durante los últimos días en diversos programas de Telecinco para dar su versión de los hechos.

Cabe destacar que su aparición supuestamente accidental en el vídeo ha sido el tema central en la parrilla de Telecinco y que ha aparecido en centenares de medios de comunicación.

El bufete advierte a continuación que “independientemente de las posibles acciones judiciales que pudieran ejercitarse”, su representada "requiere a todos los medios a que no difundan información no veraz o que no esté debidamente contrastada con la realidad de los hechos que se pretenden difundir, así como abstenerse de difundir o publicar, por cualquier medio, todo comentario difamatorio, injurioso o calumnioso en contra de nuestra representada".

Y por si no ha quedado claro, acaba el comunicado reiterando que la joven “se reserva todas las acciones legales oportunas para restituir su derecho al honor y a la propia imagen”.