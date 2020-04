Monasterio pide "no relajar" las medidas de confinamiento pero Abascal avisa de que el Gobierno ha ido "demasiado lejos"

"Hay que estar concienciados. No se pueden relajar ni un ápice las medidas y más especialmente en Madrid". Así de clara ha sido este lunes la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Esto, en cambio, dista mucho de las palabras de Sanitago Abascal este fin de semana en las que decía que el Gobierno "ha ido demasiado lejos" con la cuarentena de todos los españoles. El partido ha votado en contra de las prórrogas del estado de alarma, y ha suavizado su postura sobre mantener el confinamiento.

En una entrevista en Onda Madrid, Monasterio aseguró sobre la salida de los niños que la gente en general fue "bastante prudente, manteniendo distancias y con mascarillas". De todos modos, Vox exigirá "explicaciones" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su gestión en esta crisis del coronavirus.

La portavoz piensa que igual que a los españoles se les ha dicho que "se apretaran el cinturón" y se quedaran en casa, los políticos tienen que hacer "lo mismo". De forma que se recorte en fundaciones, el gasto de consejerías o incluso se disuelvan los parlamentos autonómicos para destinar ese dinero a la sanidad pública, mejorar la educación con medios telemáticos, para la dependencia y para la discapacidad porque "van a venir más oleadas de confinamiento en otoño".

En este punto, Monasterio ha sostenido que ya llevan unas semanas hablando de niños, pero que ahora se tienen que centrar en resolver el problema de los mayores en las residencias, en las que han visto "casos muy dramáticos" como la muerte de cien personas en algunas o en otras que les han dicho que no lleven a los ancianos a los hospitales.

"Como sociedad hay que hacer un ejercicio de reflexión de dónde hemos colocado a nuestros mayores, porque lo que ha pasado en las residencias no es solo consecuencia del Covid-19", sino también, sosotuvo Monasterio, "del abandono que hemos tenido hacia nuestros mayores, que los hemos arrinconado y no hemos querido saber más de cómo estaban, cuando no tenían medios suficientes", lamentó la dirigente de Vox.