La madre de Neymar deja a su novio 30 años más joven tras conocer su turbulento pasado sentimental

Poco le ha durado la nueva ilusión amorosa a Nadine Gonçalvez, madre de Neymar. Después de que la progenitora del futbolista, de 52 años, desvelara que tenía un nuevo novio, Thiago Ramos, un exfutbolista 30 años más joven (tiene 23), poco tardaron los allegados del modelo en hablar sobre él.

Al parecer, las anteriores relaciones sentimentales del brasileño fueron con hombres, algo que no ha acabado de convencer a la mujer. Según la prensa brasileña, la madre del crack del PSG, quien, por cierto, había dado su visto bueno a la relación, no ha podido soportar este turbulento pasado sentimental y ha decidido cortar por lo sano, acabando con la relación que ambos mantenían desde hace no mucho tiempo.

Haciendo un repaso a ese pasado, parece que el joven gamer primero salió con Irinaldo Oliver, un asesor de prensa de 36 años; y después estuvo en una relación poliamorosa con la pareja de São Paulo formada por Hans Madrid, un masajista y modelo de 24 años, y por su marido el empresario Raphael Stemberg, de 32.

"Él es bisexual, le gustan los hombres y las mujeres"

Al menos así lo confirmaron sus exparejas al diario brasileño Extra. "Siempre fue bi... y siempre le gustaron la mujeres mayores", dijo Irinaldo Oliver, quien aseguró que estuvo saliendo con él entre 2017 y 2018. "Es un chico superdulce", añadió.

Por su parte, Hans Madrid confirmó su relación poliamorosa con su esposo: "Vivíamos juntos, teníamos una relación a tres y nunca la escondimos. En agosto de 2018, vino a vivir con nosotros", dijo. "Él es bisexual, le gustan los hombres y las mujeres, pero en el momento en que estuvo con nosotros se quedó con nosotros. Terminamos porque se fue a perseguir su sueño de convertirse en jugador de fútbol", explicó el masajista.