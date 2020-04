Peña se congratula de que en Trillo tengan "la suerte" de contar los casos "con los dedos de una mano"

Apenas lleva dos meses al frente del Ayuntamiento trillano tras prosperar la moción de censura contra su predecesora y, para Peña, la actitud de los vecinos es "solidaria y responsable", muy convencido de que todos están respondiendo de la mejor manera posible quedándose en casa y guardando todas las medidas de prevención para acabar con esto cuanto antes.

En una entrevista a Europa Press, ha comentado que, "desgraciadamente", hasta que no deje de haber contagios y fallecidos en toda España y el resto del mundo, no habrá momentos buenos pero no por ello deja de alegrarse cuando se entera, por ejemplo, de un alta de la UCI o de la disminución de la tasa de contagios.

Según Peña, los más jóvenes ayudan a los mayores a realizar la compra o a tirar la basura y otros elaboran mascarillas que luego distribuye el Ayuntamiento; todas ellas acciones que ha querido poner en valor.

De cara a la recuperación económica del municipio cuando todo esto concluya, este regidor ya contempla la elaboración de un plan específico tanto en el ámbito económico como en el laboral.

De momento, lo que ya ha hecho es realizar test a todos los mayores de su residencia municipal de ancianos, asumiendo el coste el propio Consistorio porque, aunque sabe que es dinero, considera que la vida es la mejor inversión.

En cuanto a por dónde habrá que empezar para acometer la vuelta a la normalidad, este regidor no duda de que tendrá que hacerse de forma escalonada. En su opinión, una vez que todos los comercios e infraestructuras abran sus puertas escalonadamente, los propios vecinos asumirán la responsabilidad de actuar en consecuencia para que no vuelvan a producirse contagios y se vean obligados a volver a la situación actual.

Este alcalde espera que la pandemia se traduzca en una "sociedad mejor y más empática". "Estamos aprendiendo a ayudar a los colectivos más vulnerables", ha aseverado.

Para Jorge Peña, está claro que ya habrá tiempo de debates políticos en otro momento, cuanto todo esto pase, valorando las críticas constructivas porque cree que de los errores también se aprende si se solventan en el menor tiempo posible y porque "reducir el tiempo de actuación en muchas decisiones es fundamental", ha puntualizado en referencia clara a esta epidemia.