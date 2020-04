PP dice que cumplió con obligación ante un presunto "amaño" de oposiciones tras archivarse el caso de bomberos

En una nota, el PP de Córdoba sostiene que "siempre" ha respetado y respeta la decisión de la Justicia, "de la misma manera que siempre hemos respetado la presunción de inocencia", dice Ceballos, "pero en nuestra labor como oposición en la institución provincial nuestro objetivo siempre fue poner luz y taquígrafos ante un presunto caso de amaño de las oposiciones a bombero en la Diputación Provincial que inundaba los medios de comunicación a nivel provincial, regional y nacional".

Ceballos ha recordado que fueron unos aspirantes a esas plazas los que denunciaron un presunto amaño de esas oposiciones y fue un juez quien imputó a varios miembros del PSOE cordobés. Ante esto, "el Partido Popular se personó en el caso para tener acceso a la información que desde el gobierno de PSOE e IU en la Diputación provincial nos negaban; cumplimos con nuestra obligación de fiscalizar la acción de un gobierno opaco que se escondía para no dar la cara ante un caso que removió a toda la sociedad", dice.

"La responsabilidad de los representantes públicos de los ciudadanos es controlar y fiscalizar la labor del gobierno, y eso es justo lo que hicimos", afirma la portavoz popular. La Justicia ha determinado primero el sobreseimiento y ahora el archivo del caso por falta de pruebas que acrediten ese presunto amaño o por no poder utilizar algunas de ellas en el procedimiento judicial por considerarlas "antijurídicas".

"Cuando pedimos información no se nos dio, se intentó ocultar a la diputada Dolores Amo para que no compareciera en el Pleno provincial, y cuando lo hizo no respondió a las preguntas", relata Ceballos. "Fue el PSOE el que dificultó desde el primer momento que estos hechos se esclarecieran por el buen nombre de la institución provincial", dice, para agregar que "con un bloqueo constante y continuo a la oposición no tuvimos más remedio que ir a la Justicia para tener acceso a la información".

Además, "han sido los gobiernos socialistas de la Diputación de Córdoba quienes fueron los responsables de que durante más de una década el nombre del Consorcio Provincial de Bomberos estuviese en las páginas de todos los medios de comunicación por la nefasta gestión realizada durante años y por la deuda existente en dicho Consorcio", afirma la portavoz popular.

Cuando se tuvo toda la información por vía judicial, "el PP dejó la personación mucho antes de que el caso estuviese sobreseído por falta de pruebas y dejamos que el proceso siguiera su curso", continúa la portavoz del PP. "Si hoy se archiva la causa es una noticia positiva para los cordobeses y para la institución provincial, que ha visto manchado su nombre en múltiples ocasiones por la oscura gestión del Partido Socialista", dice, para concluir que "las descalificaciones personales y la falta de respeto hacia un diputado nacional y representante de los cordobeses en el Congreso de los Diputados están fuera de lugar en todo momento".