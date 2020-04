L'Audiència imposa un any de presó a Blasco i altres dos a Tauroni per malversar ajudes a ONG

Així consta en la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, en relació amb les peces 2 i 3 del cas Cooperació obertes per delictes de prevaricació, suborn, associació il·lícita, malversació, encobriment, frau de subvencions, blanqueig i falsedat documental.

Segons es desprèn de la sentència, el tribunal ha imposat un any de presó a Blasco -ja condemnat per la peça 1 d'aquest procediment a sis anys i mig de presó- per un delicte continuat de malversació, un altre de prevaricació i falsedat, amb l'atenuant de reparació parcial del dany i de dilacions indegudes. Per a fixar la pena es té en compte el descompte de l'anterior condemna pels mateixos fets. Se li absol dels delictes d'associació il·lícita, organització criminal i grup criminal.

Així mateix, fixa dos anys de presó per a Tauroni per malversació de cabals públics en concurs amb un delicte continuat de prevaricació administrativa i amb un delicte continuat de falsedat documental en concurs amb suborn i blanqueig. També li imposa una multa de 40.000 euros.

D'altra banda, el tribunal condemna a un any i mig de presó l'ex-director general de Cooperació Josep María Felip; a altres dos anys i nou mesos de presó l'ex-cap d'àrea de Solidaritat Marc Llinares; i a sis mesos l'ex-secretària general de la Conselleria Tina Sanjuán.