Por qué un masajeador de menos de 30 euros es el aliado para decir adiós a la celulitis este verano

La Operación ‘Lucir piernas’ ya ha comenzado. Además de apostar por una dieta equilibrada, una hidratación constante y por ejercicios específicos para fortalecer muslos y nalgas, son muchos los que estos días buscan fórmulas que ayuden a reducir los efectos de la celulitis. Si bien es cierto que la obsesión por estos pequeños hoyuelos es cuestión de estética, son muchos los que no se sienten cómodos con la piel de naranja y prefieren minimizar su aspecto para ganar en autoestima y sentir que todo el esfuerzo que han hecho durante los meses de invierno tiene los frutos esperados.

Sin embargo (y por el momento), no existe ninguna solución milagrosa con la que despedirse en poco tiempo de estas acumulaciones de grasa... Lo que no significa que no haya fórmulas adecuadas con las que lograr que el efecto visual sea mucho menor y que, incluso, a largo plazo, acabe desapareciendo de las zonas más afectadas, que suelen ser muslos, nalgas y la zona posterior del antebrazo.

Cabe destacar que decir adiós a estas impurezas no tiene que implicar un derroche económico. Aunque debemos llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, existen gadgets que aseguran resultados a muy buen precio. Pero, ¡que no cunda el pánico! Ya hemos hecho el trabajo sucio por ti y hemos dado con un masajeador anticelulítico en Aliexpress que, además de estimular el drenaje linfático y alisar la piel, está a la venta por menos de 30 euros.

Este masajeador tiene dos cabezales según las funciones que queramos. AliExpress

¡Nada de sufrir para acabar con la celulitis!

El masajeador de InnovaGoods ayuda a desterrar el mito de que, para presumir, hay que sufrir, ya que, según las descripciones del producto, consigue resultados sin dolor, siempre y cuando incorporemos su uso a nuestra rutina diaria de belleza. Para ello, emplea un sistema de ruedas giratorias con dos velocidades cuyo masaje activa el flujo sanguíneo y el fortalecimiento de las fibras de colágeno, que, si están debilitadas, provocan que se formen los hoyuelos. Este tratamiento ejerce presión sobre la piel, lo que también consigue dispersar la grasa que se crea en estas zonas y alisarla para decir, de una vez por todas, adiós a la piel de naranja.

Además, también puedes emplear este gadget para masajear y relajar otras zonas del cuerpo, ya que dispone de dos cabezales intercambiables según la parte que se quiera tratar. Así, su cabezal de masaje con cinco bolas magnéticas, ayuda a moldear la figura al otorgar mayor firmeza y elasticidad en glúteos, abdomen, caderas, piernas y brazos.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Aliexpress y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.