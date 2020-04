Pérez afirma que la escasez de mascarillas en Canarias se ha ido resolviendo y espera que haya "para todos"

"Los problemas de escasez han ido resolviéndose. Esta semana las farmacias han estado mejor atendidas y nuestra idea es que en el momento en el que las mascarillas puedan ser de uso generalizado, que en algún momento lo serán, el mercado con sus propios medios tendrá mascarillas para todos", dijo.

Durante la prensa de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, el también consejero de Sanidad ha dicho que durante las últimas semanas se han detectado varios lotes de mascarillas defectuosas, una "mínima" cantidad que no ha producido "daños".

CANARIAS CUENTA CON 6 MILLONES DE MASCARILLAS EN LA ACTUALIDAD

Así, Pérez se refirió a que en la actualidad, la administración regional tiene unas 6 millones de mascarillas de distintos tipos depositadas en almacenes y en las distintas gerencias de los hospitales y de atención primaria.

De esta cantidad, tres partidas han resultado "problemáticas", una de ellas que procedía del Ministerio con unas 25.000 unidades que luego resultaron ser defectuosas y que posteriormente se retiraron, rastreándose dónde se habían usado y que se llegó a utilizar un 15% de esta cantidad.

Por ellos, los sanitarios que hicieron uso de este material han sido puestos "los primeros" en la lista de personal que debe ser testado para saber si se han contagiado.

Mientras, en el segundo de los casos, Pérez comentó que fue una partida de 38.000 mascarillas compradas por el Gobierno de Canarias a una compañía de China.

En este sentido, fueron algunos de los directivos de las gerencias los que detectaron que las mascarillas eran defectuosas y no se ha hecho "prácticamente uso" de las mismas, solamente por personal no sanitario en algún centro de primaria de Tenerife.

"El domingo se detectó que eran defectuosas, el lunes se busca quién fue el suministrador y el martes se le dice a la compañía que son los responsables. Ellos dicen que no pero nuestros documentos acreditan que sí y ayer la empresa nos abonó el importe de 106.000 euros de estas 38.000 mascarillas y reconoce que las deficiencias son suyas, pidiéndonos que no las devolvamos pero tampoco nos sirven".

Finalmente, el portavoz explicó que en el último de los casos, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria puso en uso una partida que procedía de equipamientos hechos durante el episodio de crisis sanitaria por el ébola, dándose cuenta de que por su antigüedad tenían el elástico flojo y producían roces a los profesionales.

"Con la cantidad de material que estamos comprando y que vienen cada dos días aviones y pedidos que recibimos de muchos suministradores, más las mascarillas que nos regalan algunas empresas, no es una anomalía que una mínima proporción resulten defectuosas, siempre que no se haya producido un daño, cosa que no ha ocurrido", concluyó.