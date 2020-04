Economia destina 5 milions per a fomentar el teletreball i activar el comerç electrònic en les pimes

La Conselleria d'Economia Sostenible, a través de l'Ivace, ha publicat la convocatòria 'Digitalitza Teletreball', que inclou ajudes destinades a impulsar la implantació i posada en marxa de solucions innovadores que faciliten el teletreball i afavorisquen el desenvolupament del comerç electrònic en les xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana.

La convocatòria està dotada amb un pressupost de 5 milions d'euros cofinançada en un 50% a través del Programa Operatiu Feder de la Comissió Europea, informa l'administració autonòmica en un comunicat.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial finançarà, mitjançant aquestes ajudes, aquells projectes que incidisquen en solucions que potencien operacions i prestació de servicis no presencials, com la posada en funcionament de sistemes de telecomunicació i de seguretat avançats, de monitoratge, de solucions per a impulsar el teletreball en grup i la implantació de solucions que faciliten el control i l'operació remota de processos productius.

També es recolzarà l'activació del comerç electrònic, de sistemes d'automatització d'emmagatzematge i logística interna, la inversió en sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i de robots industrials, així com la instal·lació de denominat PLC (controlador logístic programable) en les empreses.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha assenyalat que "la situació extraordinària ocasionada per la Covid-19 està obligant a moltes empreses a reconvertir-se i reorganitzar-se, i des del Govern valencià creiem fonamental posar a la seua disposició els mitjans adequats perquè puguen adaptar la seua activitat a l'actual situació".

Aquesta convocatòria és una de les accions previstes en els plans de reflotación dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana, anunciats per Rafa Climent i la directora general de l'Ivace, Júlia Company, la passada setmana, "on estem treballant, colze a colze, amb els clústers industrials", ha destacat el conseller.

Fins a 100.000 euros

La subvenció màxima per projecte serà de fins als 100.000 euros i les inversions subvencionables hauran de mantindre's inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció. L'ajuda per a les xicotetes empreses pot arribar fins al 40 % dels costos subvencionables i, en el cas de les mitjanes empreses, fins al 30%.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el pròxim 4 de maig i finalitza el 26 del mateix mes.