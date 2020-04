José Antonio Ruiz es atacado por un grupo armado, en 'Mzungu: Operación Congo': "Les da igual todo, te matan"

Semana a semana, José Antonio Ruiz y su equipo narran en Mzungu: Operación Congo todas las aventuras que les están sucediendo mientras construyen la escuela en el país africano.

Pero lo que no se podían imaginar es que, pese a acudir al Congo con una misión tan pacífica como la de llevar una educación a los niños de allí, el aventurero tendría que pagar un peaje en sustos y dinero.

Este miércoles, los espectadores del programa de Cuatro pudieron ver que, al volver del campo de desplazados de Mungunga, Ruiz y su equipo se vieron obligados a conducir de noche, con el peligro que conlleva.

Mientras iban conduciendo, se encontraron de frente con un grupo armado que, mediante empujones, gritos y algo de violencia les obligaron a bajar del coche y robarles todo el dinero que llevaban.

Al llegar al campamento todos sanos y salvos, el aventurero se dirigió a cámara para narrar lo sucedido: "No es tanto el dinero, pero no dejo de darle vueltas al tío ese que me ha empujado y me ha dado en el hombro... Y al de atrás, armado, con la mirada perdida...".

"Esas personas a las que todo les da igual, tan tranquilos te matan. Te quedas ahí y ¿quién se va a enterar? Asusta un poco", concluyó Ruiz visiblemente afectado por lo sucedido.