El Monaguillo sigue en racha y entrega la Tarjeta Hormiguero a una espectadora que ha superado el coronavirus

Si el pasado lunes, El Monaguillo se personalizó su propia camiseta para autoproclamarse 'El gurú de Openbank', este miércoles se disfrazó con una túnica y un turbante para volver a dar los 3.000 euros de la Tarjeta Hormiguero a una espectadora.

El colaborador incluso mostró un vídeo donde se podían ver todas las veces que había entregado el premio del programa, acumulando 21.000 euros, cifra que superó en la entrega de este miércoles.

Pablo Motos y el resto de colaboradores de El hormiguero: Quédate en casa lo celebraron de una forma especial, ya que la afortunada, Encarnación, afirmó tras recibir el premio que había superado el coronavirus a sus 74 años.

"Oiga, ¿pero esto es verdad?", preguntó la espectadora tras la celebración de todos los presentes en el plató del programa de Antena 3. "Ahora mismo os estoy viendo en la tele, que El Monaguillo tiene una cosa en la cabeza", comentó mientras le hacían gestos para que viera que no era una broma.

Encarnación le agradeció al cómico que le entregara el premio y afirmó que "también te escucho en Onda Cero". En ese momento, El Monaguillo recordó que lleva entregados a los espectadores del programa 24.000 euros, "pero para esta señora son 3.000", aclaró Motos.

"Supongo que este dinero te vendrá muy bien", comentó el presentador, y Encarnación comentó que "después de haber pasado el coronavirus, pues muy bien. He estado ingresada", señaló la espectadora.

Encarnación le dijo que tenía 74 años, arrancando los aplausos de Motos y su equipo: "Que felicidad de poderte dar una alegría: ¿Lo has pasado muy mal?", quiso saber el presentador.

"Pasé unos días en el hospital y muy mal, sí. Pero no quiero entristecer a nadie que este programa es para que la gente se ría y no quiero tristezas", afirmó la madrileña. El Monaguillo la felicitó y añadió: "Compra langostinos para celebrarlo y si quieres me llamas, que sé llegar a Moratalaz".