Detingut a València per tossir en la cara a uns agents en impedir-li entrar acompanyat en un supermercat

Els fets van ocórrer a la vesprada quan els agents que realitzaven tasques de prevenció, van ser comissionats per la sala del 091, perquè es dirigiren a un supermercat del districte de Russafa a València, on pel que sembla, el vigilant de seguretat de l'establiment tenia problemes amb una parella que "intentava accedir junts a l'interior", ha indicat la Prefectura en un comunicat.

Els policies es van dirigir al lloc, on van localitzar el vigilant de seguretat i van esbrinar que moments abans un home i una dona van intentar entrar al supermercat junts i el responsable del control d'accés els va informar que no podien fer-ho per mesures de sanitat, la qual cosa "va originar una discussió entre tots dos".

Una persona que es trobava en la cua li va recriminar la seua actitud, la qual cosa va provocar que l'home, s'encarara amb ella, arribant a espentar-se.

Els agents van localitzar a les dos persones a pocs metres i els van demanar que s'identificaren. L'ara detingut, en un primer moment, es va negar a fer-ho dient "t'ensenye el meu document amb el meu advocat davant". La dona sí va mostrar el seu document, però no així l'home, que seguia manifestant: "no m'aneu a denunciar".

Finalment l'home va mostrar un document en el seu telèfon mòbil i quan es va apartar la mascareta, va començar a tossir als agents a pocs centímetres de la cara dient, "tinc el coronavirus", per la qual cosa els agents ho van detindre com a presumpte autor dels delictes d'atemptat i resistència.

Posteriorment se li va traslladar a un centre de salut per a valorar si poguera estar infectat, encara que mancava de símptomes.

El detingut, sense antecedents policials, va ser posat en llibertat no sense abans ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan per a açò fora requerit.