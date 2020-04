Coronavirus.- Economia ha resolt 51.078 ERTO, el 84% dels presentats en l'estat d'alarma

La crisi sanitària com a conseqüència de la pandèmia Covid-19 ha provocat una "situació sense precedents" en l'autoritat laboral, ja que en un any se solien rebre al voltant de 1.000 peticions d'ERTO, la qual cosa implica que "en solament un mes s'han resolt tants expedients com en 59 anys".

En aquest sentit, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha assegurat en un comunicat que l'objectiu està sent "agilitzar al màxim el procés i que les persones treballadores afectades a la Comunitat Valenciana puguen percebre com més prompte millor les prestacions per atur".

Per açò, Climent ha volgut posar en valor "el treball ingent" que estan realitzant tant la direcció general com les direccions territorials "complint amb els objectius marcats des que es va decretar l'estat d'alarma".

Així, el seu departament ha emprès iniciatives com el reforç de la plantilla del Servici de Regulació d'Ocupació en 30 persones, l'agrupació i sistematització de sol·licituds homogènies i l'ampliació del termini de contestació de les sol·licituds i evitar el silenci administratiu, ha apuntat.