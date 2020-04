Se filtran los mensajes de Harry y Meghan a Thomas Markle a pocos días del juicio contra la prensa

La polémica sobre la relación de Meghan Markle y su padre suma un nuevo capítulo. Varios medios estadounidenses publicaron este lunes los mensajes que la actriz y el príncipe Harry enviaron a Thomas Markle días antes de la boda de los duques de Sussex, que se celebró hace casi dos años, en mayo de 2018.

A pocos días de la ceremonia se supo que el padre de la duquesa había pactado con un paparazzi que sacaría fotografías de los preparativos de la boda para venderlas al mejor postor, poniendo en jaque la relación con la intérprete estadounidense, que recibió en todo momento el apoyo de su marido.

Sin embargo, la controversia no quedó ahí: tres meses después del enlace, Harry de Inglaterra interpuso una demanda por intromisión a la intimidad contra el Associated Newspapers, editor del Mail on Sunday (y del Daily Mail, entre otros), por filtrar una carta "privada" de su esposa a su progenitor, que ya había concedido varias entrevistas para pedir a la actriz que retomaran su relación.

Los duques han anunciado esta semana que rompen su relación con los medios The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express por iniciar una "campaña de noticias falsas en su contra durante tres años", entre ellas, la que aseguraba que Meghan Markle había abandonado a su progenitor sin importarle su estado de salud tras sufrir un infarto unos días antes de su boda. El juicio arrancará este viernes y se desarrollará por vía telemática debido a la crisis del Covid-19.

El contenido de los mensajes a Thomas Markle

Los mensajes que se filtraron este lunes contienen la preocupación de Meghan Markle por la salud de su padre: "Llevo intentando dar contigo todo el fin de semana pero no contestas a nuestras llamadas ni respondes a los mensajes. Estoy muy preocupada por tu salud y he tomado medidas para protegerte, pero no sé qué más hacer si no respondes. ¿Necesitas ayuda? ¿Podemos enviarte de nuevo al equipo de seguridad? Siento escuchar que estás en el hospital, pero necesito que te pongas en contacto con nosotros. ¿En qué hospital estás?".

La actriz envió estos mensajes a su progenitor cuatro días antes de la boda, palabras con las que intenta demostrar que las afirmaciones del Daily Mail son falsas, y que toman fuerza gracias a los mensajes con los que el príncipe Harry se dirigió a su suegro tras el escándalo por las fotografías antes de su enlace.

"No necesitas disculparte. Entendemos las circunstancias, pero hacerlo público solo va a empeorar la situación. Si quieres a Meghan y quieres hacer las cosas bien, por favor llámame, hay otras dos opciones que no implican que hables con los medios, quienes han creado toda esta situación. Así que por favor llámame para que pueda explicarme. Meghan y yo no estamos enfadados, solo necesitamos hablar contigo. Cualquier comentario a la prensa explotará. Confía en mí. Queremos ayudarte, como llevamos intentando hacer desde el primer día".

Con estos mensajes, Meghan y Harry tratan de desmentir la defensa de los grupos editoriales, que defienden en todo momento que han sido los Sussex los que han cortado toda comunicación con Thomas Markle. Lo harán basándose en los mensajes que ellos han aportado y que han salido del teléfono del padre de la actriz, quien podría ser llamado a declarar como testigo en contra de la pareja, un dato que todavía no se ha confirmado.