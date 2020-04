Meghan Markle y el príncipe Harry vetan a cuatro periódicos del Reino Unido por "destrozar" la vida de muchas personas

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, siguen rompiendo con su pasado, después de anunciar que dejaban de pertenecer a la familia real británica y a sus obligaciones y después de mudarse a Los Ángeles, donde ahora residen.

Esa ruptura con el protocolo les ha dado libertad para tomar sus propias decisiones también en su relación con los medios de comunicación y en una carta sin precendentes han anunciado que rompen toda relación con cuatro periódicos británicos, The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express, por considerar que "destrozaron" la vida de muchas personas, según recoge People.

"El duque y la duquesa de Sussex han visto a personas que conocen, así como a desconocidos, con sus vidas completamente destrozadas sin ninguna buena razón, aparte del hecho de que los chismes salaces aumentan los ingresos por publicidad", denunciaba la pareja.

Y dicho eso anunciaban que ellos "no se involucrarán" con ninguno de los medios vetados. "No habrá corroboración y cero compromiso", por lo que no confirmarán, ni desmentiran, ni tendrán comunicación con esos medios ni sus equipos de comunicación.

"No se trata de apagar una conversación pública o censurar informes precisos. Los medios tienen todo el derecho de informar y de tener una opinión sobre el duque y la duquesa de Sussex, buena o mala. Pero no pueden basarse en una mentira", explicaban y dejaban claro que "esto no es de ninguna manera una política general para todos los medios de comunicación", si no sólo para los citados.

Cabe recordar que Meghan Markle mantiene una demanda contra Associated Newspapers, editor del Mail on Sunday (y del Daily Mail entre otros) por publicar extractos de una carta "privada y confidencial" enviada a su padre en agosto de 2018, tres meses después de su boda con el príncipe Harry.