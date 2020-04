Fiama Rodríguez se destroza la cara tras probar un succionador de granos: "Parece que me hayan dado una paliza"

Fiama Rodríguez, exconcursante de La Isla de las tentaciones,dio este fin de semana un buen susto a sus seguidores en Instagram, donde la influencer publicó unas inesperadas fotografías que dejaban ver su rostro cubierto de hematomas debido al mal uso de un succionador de granos.

La ex de Álex Bueno explicó a través de unas stories que era la primera vez que utilizaba el aparato: "Pillé uno que no es el que utilizo normalmente y empecé a succionar. Pensaba que me estaba quitando todas las impurezas genial y parece que me han dado una paliza. Esto es lo que hay sin filtro. Se me va a empezar a quedar cada vez más morado".

La canaria se mostró visiblemente afectada ante la situación. "Es alucinante, parece que me han dado una paliza. Soy una imbécil", se sinceró mientras grababa el estado de su rostro, asegurando que iba a desaparecer durante un tiempo de la red social porque su cara "es un cuadro". Asimismo, la televisiva apuntó que los moratones no le duelen: "No me está doliendo, gracias a Dios".

Rodríguez pasa las semanas de confinamiento por la crisis del coronavirus acompañada de su mejor amiga, quien bromeó en las últimas publicaciones de la joven sobre el percance con el succionador. "Yo creo que deberías seguir con el aparato ese y los trozos que tienes blancos ponérselos morados", apuntaba.