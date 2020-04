Palacio de Congresos de València mantiene la mayoría de eventos programados tras dejarse para otras fechas

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Palacio de Congresos y concejal de Turismo en el Ayuntamiento de València, Emiliano García, que ha valorado que "a pesar de que la actividad del recinto ha caído en un 75 por ciento" por las circunstancias actuales "en la mayoría de los eventos, la postura de los organizadores ha sido posponer para este año o para el próximo en lugar de cancelar".

"Tan solo ha habido once eventos cancelados. El resto se celebrará cuando las circunstancias lo permitan", ha agregado García. El responsable municipal ha considerado que estos datos auguran "unas perspectivas de futuro positivas" para el Palacio de Congresos gracias también a que su equipo "no se detiene y continúa trabajando para mantener un canal abierto con los clientes" en este contexto.

Así, Emiliano García ha asegurado que el personal de este recinto trabaja "para facilitar la celebración de eventos rediseñando un calendario acorde a la situación actual". En este sentido, ha detallado que se están preparando "nuevos proyectos basados en los últimos avances tecnológicos, que permitirán la realización de eventos híbridos" que combinarán una parte presencial y otra on line.

El presidente del Palacio de Congresos ha señalado respecto a estas convocatorias que "se habilitarán las instalaciones" del edificio "para facilitar la participación de ponentes o asistentes procedentes de países con niveles más elevados de alarma" por el Covid-19 "que no pueden desplazarse por las restricciones aéreas".

"El Palacio de Congresos dispondrá de los recursos necesarios, humanos y técnicos, para, en caso de necesidad, complementar el evento in situ con alternativas on line", ha insistido Emiliano García.

Igualmente, el concejal ha avanzado que los organizadores contarán durante la celebración de sus encuentros con "una sala para videoconferencias capaz de enviar señal con la máxima calidad a cualquier sitio del mundo".

"CONSTANTE COMUNICACIÓN"

García ha destacado también que existe "una constante comunicación con los aliados estratégicos" de sectores como la restauración, los audiovisuales o la informática, que hace posible que "continúen avanzando las iniciativas para mejorar la experiencia del usuario" y lograr que esta sede "esté preparada para el futuro más próximo".

El edil ha agradecido "la labor de todas las personas que integran el Palacio de Congresos" de València y ha afirmado que "gracias a su esfuerzo se están mejorando los procesos de trabajo y estableciendo dinámicas que contribuirán a crear nuevas expectativas para el futuro".

"La continua relación con el cliente ayuda al equipo a diseñar durante este periodo, nuevas iniciativas que permitan estar más preparados, dentro de un marco de actuación conjunto de todos los actores del sector", ha declarado.

"TURISMO CONGRESUAL"

Por otro lado, el responsable municipal y del Palacio de Congresos ha expuesto respecto a la participación en la estrategia sectorial y de promoción, que este recinto "colabora activamente en las propuestas de revitalización del turismo congresual de Visit Valencia".

En esta línea, ha agregado, también como vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación de Palacios de Congresos de España, que el de València "está contribuyendo a impulsar ideas que fortalezcan el turismo de reuniones".

Por lo que respecta al ámbito internacional, Emiliano García ha destacado que se está "apoyando la campaña liderada por las asociaciones más representativas, como AIPC (Asociación Internacional de Palacios de Congresos), ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones) y UFI (Asociación Internacional de Ferias y Organizadores Feriales), con el lema 'This venue is open for business' ('Esta sede está abierta para el negocio')". Ha manifestado que esta iniciativa "pretende reivindicar la importancia del sector para el desarrollo económico de los destinos".