Pau Donés posa con el personal sanitario que trata su enfermedad: "Hoy chapa y pintura"

El cantante Pau Donés ha publicado una fotografía en el hospital junto al equipo médico que trata su enfermedad, cáncer de colon, que el pasado año le obligó a darse un respiro en la música. Sin embargo, el parón se mantuvo hasta este mes, ya que la pasada semana el artista anunciaba el regreso de Jarabe de Palo.

El músico aragonés celebra con optimismo su vuelta a la música, una noticia que comunicó a través del lanzamiento de su nueva canción,Vuelvo, y que recuerda a diario en su cuenta de Instagram, donde acompaña cada fotografía con el hashtag "#JarabeDePaloVuelvo".

De esta manera, el autor de Flaca ha decidido compartir este viernes una imagen donde posa con cinco médicos en el hospital, quienes, junto a él, miran a cámara protegidos con sus mascarillas, un complemento indispensable en plena crisis del coronavirus.

La fotografía, titulada "Hello hello! Hoy chapa y pintura", ya recoge cerca de 21.000 'me gusta'. Entre los comentarios se leen mensajes de cariño hacia el cantante, como "Yo también he pasado por ello y para mí ir a la quimio era darme vida, me encanta ver tu ánimo", "los ángeles también visten de verde, ánimo Pau" o "eres una bestia, un abrazo".

Donés anunció su retirada de la música en enero de 2019, en un vídeo en el que aseguró su regreso: "Adiós, pero hasta luego. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero volveremos".

En diciembre del pasado año, el cantante aseguraba a 20minutos que vive la enfermedad con buena cara. "Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte y que fuese más consciente de los avances que se están haciendo en la investigación oncológica, por ejemplo en el cáncer de mama", valoró.