Fani es expulsada de 'Supervivientes' 2020: "Me voy a casa a ver a mi Cuqui y a mi hijo"

Fani se había salvado hasta cinco veces de la nominación en Supervivientes, pero cuando se jugó la expulsión, la audiencia la mandó de vuelta a Madrid, como ocurrió este jueves, convirtiéndose en la sexta expulsada de la edición 2020 del reality.

Elena Rodríguez fue la primera de los cuatro nominados en salvarse de abandonar el concurso, seguida por Hugo Sierra. Yiya y Fani fueron las dos que esperaban el resulta de las votaciones para ver quién volvía a casa.

"Los espectadores de Supervivientes 2020 han decidido que el concursante salvado sea Yiya", anunció Jorge Javier Vázquez. Al escucharle, ambas se fundieron en un abrazo mientras Fani exclamaba: "Te lo dije, me voy a casa a ver a mi Cuqui y a mi hijo".

Lara Álvarez llamó a la superviviente: "Vente conmigo, desde aquí te podrás despedir de tus compañeros", comentó la presentadora mientras la participante repartía besos y abrazos.

"Chicos, muchas gracias por todo. He aprendido mucho de todos vosotros. Seguid luchando porque esto es lo más. Voy a mandar un mensajito, cuando vaya teniendo tiempo, a cada uno de los vuestros", señaló con alegría Fani.

Ya a solas en Bosque Cayo Menor, la concursante pudo charlar con el presentador: "¿Cómo te encuentras?", preguntó Vázquez desde el plató del programa de Mediaset.

"Bien, me lo he tomado por el lado positivo porque no me queda otra, y es que me vuelvo a España para ver a mi familia y conocerte a ti, claro", afirmó la exparticipante de La isla de las tentaciones.

"¿Es un alivio para ti?", quiso saber el presentador. "Sinceramente llevaba unos días muy débil, me dolía muchísimo la tripa del hambre, la cabeza, no tenía fuerzas, estaba muy preocupada por lo que estaba sucediendo allí...".

Y añadió que "quería llegar lo más lejos posible, pero ya me estaban pesando las ganas de volver, tenía la cabeza más fuera que dentro".

"Quiero agradecer a todo el mundo las veces que me han salvado, han querido apostar por mí y me han tenido siempre aquí. Muchísimas gracias, de verdad", reconoció Fani.