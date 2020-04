Coronavirus.- Bromera llança 'El valor dels llibres' per a reivindicar la cultura i els seus creadors en temps de crisis

20M EP

Edicions Bromera i la seua fundació per al foment de la lectura engeguen una campanya de sensibilització per a fer visible el valor del llibre com a producció cultural i el treball de les persones que estan darrere de la creació cultural, imprescindibles en crisis com la del coronavirus.