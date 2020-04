Brugal.- El constructor Enrique Ortiz accepta dos anys de presó pel falsejament del PGOU d'Alacant

L'empresari Enrique Ortiz ha aconseguit un acord amb Fiscalia i resta d'acusacions pel qual accepta una pena de dos anys de presó més el pagament d'una multa de quasi 900.000 euros per corrupció d'autoritats, tràfic d'influències, així com de cooperador necessari per a un delicte continuat de prevaricació, en la causa del cas Brugal relativa al suposat falsejament del Pla General d'Alacant (PGOU), procés en el qual també figuren com a acusats els exalcaldes 'populars' de la ciutat Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo i que estava assenyalat per a juí el pròxim 30 de juny.