Ester Expósito ('Élite'), en 'La Resistencia': "Se ha liado un poco con mi vídeo de Instagram perreando"

"He flipado con el dato de que un vídeo tuyo en Instagram es el más visto en España de toda la historia. Pero no sé cuál es", comentó Broncano a su invitada de este miércoles en La Resistencia, la actriz Ester Expósito, conocida por su participación en la serie Élite de Netflix.

"Se ha liado un poco... Es un vídeo mío bailando reguetón (la canción El efecto de Rauw Alejandro y Chencho Corleone y que tiene casi 36 millones de reproducciones) en mi cuarto en pijama ahora en la cuarentena", afirmó Expósito.

"Me encanta bailar y lo echo mucho de menos, me encanta salir y me frustra que las discotecas van a abrir tarde", señaló.

Broncano la advirtió que "de lo último", a lo que la actriz le dijo que "hay días que directamente me pongo a bailar, uno de ellos me grabé y lo subí". Recordó que "apoyé el móvil en unos libros".

"El vídeo es perreando y cuando pueda ir al programa, lo hacemos juntos", le comentó la actriz al presentador, que la contestó: "Por favor".

Otro de los datos que quiso destacar Broncano "de tu expansión internacional" es que Expósito es "la española con más seguidores en Instagram (19 millones). ¿Estabas al tanto de esto?".

La actriz respondió que lo había visto "en alguna noticia", y el presentador le dijo: "¿A quién has adelantado y has dejado en la mierda?". La joven comentó que "no he dejado a nadie en la mierda", y añadió que "hasta ahora era la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez".