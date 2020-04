Confinament ennuvolat: València registra 100 hores menys de sol del normal en l'últim mes

Segons ha explicat a Europa Press el cap de Climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, en el cas de l'aeroport de València, per exemple, on es mesura la insolació des del 1966 en una zona buidada i lliure d'obstacles, en els últims 31 dies hi ha hagut 134 hores i mitja de sol quan el normal són 231 hores, és a dir, hi ha hagut quasi 100 hores menys de sol del normal i és el període amb menor insolació de la sèrie.

Des del 16 de març, l'endemà passat de decretar-se l'estat d'alarma que manté en les seues cases a la població, s'han succeït molts dies de pluja i poques hores de sol. En el resum climàtic del mes de març d'Aemet ja es comentava que en l'aeroport de València havia sigut la segona quinzena de març amb menys hores de sol de tota la sèrie i, a més, amb gran diferència.

I és que solament va haver-hi 40,6 hores de sol, que són 76,4 menys que la mitjana normal. Una cosa similar ha ocorregut en altres observatoris que registren dades d'insolació a la Comunitat Valenciana, ha precisat Núñez. Ja en el mes d'abril, encara que hi ha hagut algun dia assolellat, també hi ha hagut intercalades jornades amb molta nuvolositat i pluja.

De fet, el servici de monitoratge del clima del consorci europeu de satèl·lits d'EUMETSAT va considerar que mentre que març del 2020 va ser el segon més assolellat a Europa des d'almenys 1983 amb 193 hores de sol, en la zona de l'est de la Península s'havia produït una gran anomalia d'hores de sol.

Una altra conseqüència de les poques hores de sol ha sigut el fred diürn. Segons José Ángel Núñez, encara que a les nits no ha fet fred (a penes va haver gelades), els dies sí han sigut molt freds. Després d'un període excepcional de calor entre finals de gener i el 15 de març, "es va produir un brusc descens tèrmic a partir del dia 16 de març i, encara que va haver-hi una lleugera recuperació, novament s'ha produït un descens tèrmic, amb temperatures diürnes quasi hivernals durant molts dies de les últimes setmanes, que contrasten amb les primaverals o fins i tot quasi estiuenques dels mesos de febrer i primera mitat de març".

Quant a les precipitacions, les dades acumulades dels tres primers mesos de l'any a la Comunitat Valenciana reflecteixen que és el primer trimestre més humit de la sèrie. Les pluges acumulades a 31 de març són de 315,2, la qual cosa suposa 2,7 vegades la precipitació que seria normal en el trimestre (115,5).

BLOQUEIG ANTICICLÒNIC

L'explicació tècnica a tot açò radica que la Comunitat Valenciana porta setmanes amb una situació de bloqueig anticiclònic, ben atlàntic o ben escandinau, que dona lloc a una atmosfera molt estable i amb molta insolació en el centre i nord d'Europa. Aquesta situació de l'anticicló molt al nord permet la circulació de borrasques pel sud del continent.

El bloqueig anticiclònic significa altes pressions, que en les últimes setmanes s'han centrat en l'Atlàntic nord-oriental (zona de les illes britàniques) o a Escandinàvia. Aquestes altes pressions estenien la seua influència a gran part del continent, excepte el sud, i pel flanc sud de l'anticicló s'ha canalitzat vent de llevant que ha sigut el responsable de la nuvolositat i precipitacions a la Comunitat.

I és que, segons l'expert, a més de la nuvolositat, les precipitacions estan sent abundants en aquest inici del 2020, la qual cosa s'uneix a la sèrie de temporals que van començar fa just ara un any, quan el gran temporal de la Setmana Santa d'abril del 2019 (va començar passada la mitat d'abril), va continuar amb un agost molt tempestuós, la DANA de setembre, un temporal a principi de desembre del 2019, el temporal Glòria de gener, dos episodis de pluges persistents en la segona mitat de març, i les pluges de hui.

Respecte al pronòstic per als pròxims dies, Núñez ha explicat que, amb menys nuvolositat, aquest dijous les temperatures ascendiran de forma notable, però divendres, dissabte i diumenge seguirà l'ambient nuvolós amb precipitacions, no molt fred a la nit, però ambient fresc pel dia.