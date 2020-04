Jesús Calleja defiende a Paula Echevarría de las críticas por subir fotos de su paso por Kenia en 'Planeta Calleja'

Paula Echevarría disfrutó en febrero de su aventura Kenia (África) junto a Jesús Calleja, que prepara la próxima temporada de Planeta Calleja, tal y como demostró la actriz en unas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, donde aparece disfrutando del periplo con el presentador de Mediaset. Sin embargo, la artista recibió una oleada de críticas, ya que los usuarios tacharon las imágenes de "postureo". Este martes, el aventurero salió en su defensa.

Jesús Calleja explicó que convencer a Echevarría para emprender el viaje no fue tarea fácil, aunque valió la pena: "Ella es muy urbanita. Le gustan las cosas controladas, no le gusta sufrir y al final la he conseguido convencer. Ha dicho: '¿Cómo me había perdido esto, si es adictivo?'. Creo que ha sido la experiencia más bestia de su vida en un viaje", contó a Europa Press, asegurando que es una "maravilla" de compañera.

El presentador rechazó desvelar qué fue lo que más impactó a Echevarría en el viaje, donde recorrió algunos rincones de Kenia "por la puerta de atrás". Asimismo, Calleja sí se pronunció sobre las críticas que recibió la actriz de Velvet en sus redes sociales, donde sus seguidores barajaban que se podría tratarse de una aventura "con fines publicitarios": "Eso es una opción personal de alguien que, por alguna razón, quiere hacer daño", opinó el aventurero.

En este sentido, Calleja criticó que le parece "de poco atrevimiento" criticar en Internet "desde la comodidad del sofá": "Somos muy novatos, hay que ser educados, tenemos que tener prudencia antes de escribir, eliminar el insulto y la provocación", apuntó el presentador.