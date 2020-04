Coronavirus.- Discoteques valencianes treballen en un pla de mesures preventives seguint el model de la Xina

De cara al futur, les discoteques valencianes estudien la situació "amb el màxim rigor" i pensant en la progressiva recuperació de la normalitat, d'acord amb els criteris que marque l'administració sanitària concordes al calendari de confinament i la següent fase de desescalada i reobertura.

Aquest procés "exigirà del major esforç, creativitat i capacitat d'actuació del sector cultural i recreatiu per a generar la confiança i el suport del seu públic", defèn a en un comunicat el secretari general de l'associació, Juanjo Carbonell.

De moment, les sales difonen campanyes en positiu per a transmetre missatges d'"ànim" a la ciutadania, com la impulsada pel propi col·lectiu, amb el lema 'Sempre ix el Sol'.

Aediva, juntament amb la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles (Espanya de Nit), analitza la volta a la normalitat de la Xina en el sector oci, ja que la majoria de les discoteques porten obertes quasi després de setmanes, inclosa la regió de Hubei a excepció de la seua capital (Wuhan).

En concret, el 25 de març van reobrir les seues portes els locals d'oci, incorporant determinats protocols i mesures preventives, donant pas a una jornada de dol i homenatge a les víctimes el 4 d'abril i a eliminar els controls en porta el dia 9.

La informació recopilada per l'organització mostra com la Xina va realitzar la transició fins a l'obertura definitiva dels establiments, així com els procediments i mesures preventives adoptades pels locals d'oci.

POSSIBLES ACTUACIONS

Aquestes accions es basen en la desinfecció d'instal·lacions, la presa de temperatura i la utilització de mascaretes i gels per part del personal i el públic, així com la implantació de les aplicacions sanitàries informàtiques que permeten monitoritzar a la població.

Amb tot açò, en breu termini, Aediva i Espanya de Nit traslladaran a les autoritats sanitàries competents el seu pla de mesures per a la seua revisió i coneixement. Fins aleshores volen llançar un missatge positiu i d'esperança al sector, atés que prima la preservació de la salut i seguir totes les recomanacions.