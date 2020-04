Coronavirus.- El repartiment de mascaretes en farmàcies a majors i grups de risc beneficiarà 1,2 milions de persones

Així ho ha indicat la responsable del departament en la roda de premsa diària que ofereix per a explicar l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana, en ser preguntada per aquesta mesura que va anunciar ahir el president, Ximo Puig, després d'una reunió amb els responsables dels col·legis farmacèutics.

Barceló ha valorat que va ser una reunió "molt positiva" i en els pròxims dies, "igual demà", es podrà anunciar quan entrarà en marxa aquesta mesura, que va destinada a majors i a les persones més vulnerables, que podran arreplegar les mascaretes en les farmàcies presentant la seua targeta SIP, que el farmacèutic passarà per a veure si és beneficiari d'eixe material. Es calcula en aquest moment que hi ha 1,2 milions de persones que compleixen eixos criteris.

Així mateix, preguntada sobre si creu que hi ha hagut precipitació a comunicar aquesta mesura, ja que alguns farmacèutics van detectar després de l'anunci cues de persones majors per a demanar-les, ho ha negat ja que era necessari "tranquil·litzar" a aquest segment de la població que es preguntava si anava a rebre mascaretes veient que estaven sent repartides als treballadors a la seua volta al lloc de treball. A més, "es va dir que s'anunciaria pels canals oficials en el moment que es poguera engegar".

Segons ha dit, Puig tenia "moltíssim interés" a contribuir i ara que ha arribat nou material de la Xina ajudar a les farmàcies, fins que recuperen els canals normals de distribució, proporcionant-les.

"No va ser precipitat, és veritat que les persones que ho van escoltar potser van pensar que ja estaven disponibles", ha dit, però ho estaran "en breu" i s'anunciarà com correspon.

També ha assegurat que hi ha estoc suficient per a garantir el material de protecció a les persones que estan lluitant en primera línia contra la Covid-19 i realitzar aquest repartiment. "No es va mantindre aquesta reunió (amb els col·legis de farmacèutics) fins a no tindre la certesa de tindre cobertes les nostres necessitats", ha indicat, precisant que les mascaretes que es distribuiran seran quirúrgiques.

D'altra banda, ha afirmat que la Generalitat també està treballant per a obrir canals d'adquisició a les empreses perquè puguen proporcionar mascaretes als seus treballadors atés que el mercat és "molt complicat", però ha aclarit que no és competència del seu departament.