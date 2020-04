Lucía Rivera desmiente tajantemente los rumores sobre su relación con el modelo Álex Sánchez de Mora

No dejaban de intercambiar mensajes en Instagram y, además, con un lenguaje tan personalísimo que habría que ser ciego para no ver las segundas intenciones que se escondían detrás de emoticonos y frases misteriosas y enigmáticas. Lucía Rivera Romero parecía haber encontrado a un nuevo ocupante de sus sueños, pero...

El hombre con el que, tal y como revelaba la revista Semana, la modelo había conseguido olvidar al piloto Marc Márquez, con el que rompió recientemente después de un año y medio de relación, era Álex Sánchez de Mora, aunque todo ha quedado en agua de borrajas según ha comentado desde su aislamiento en Gijón a Hola.com.

A sus 21 años, y después de mandar un mensaje algo críptico en Instagram pero que sus fans entendieron como una pullita a su ya expareja, la joven sí que dijo unas palabras en las que reaccionaba a la posibilidad de que el motociclista hubiese rehecho su vida.

"Espero que no sea verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana (...) Siempre os muestro la parte sonriente, pero no todos mis días son así. Estoy intentando no pensar en ello para estar bien", aseguró entonces. Ahora ha vuelto a salir a desmentir los rumores, sorprendida por la existencia de la noticia.

"Es mentira", asegura de forma tajante la asturiana, que se ciñe a lo estrictamente laboral para hablar de su relación con su supuesto nuevo novio. "Es un colega. Desfilé alguna vez con él y nada más", zanja el asunto, dando por descontado que los comentarios que se mandan son puramente de amistad.

Álex Sánchez de Mora es uno de los 190.000 seguidores de la hija de Blanca Romero y, ella, una de las casi 120.000 fans de él. Así que ambos, que comparten profesiones, influencers y modelos, estaban casi predestinados a encontrarse en algún momento.

Él tiene 29 años, nació en Madrid y lleva más de una década en el sector de la moda, donde empezó en las pasarelas y posando para las revistas, pero donde también es emprendedor, pues tiene una empresa propia, que se llama Monsters Productions.

Antes había estudiado administración en Nueva York y luego había trabajado como Productor y Director de Casting en Massimo Dutti. Asegura que siempre le ha dado mucha importancia a las redes sociales tanto vital como laboralmente y, de hecho, se puede ver en su Instagram como lo ha sabido usar en su beneficio.

A su edad ya es padre de un pequeño que es el coprotagonista de su cuenta en la red social. Se trata de un hijo que tuvo junto con Ana Moya Calzado, otra influencer que ha trabajado como presentadora en Italia aunque también ha dado sus primeros pasos en España.

Durante el confinamiento, que lo está pasando junto al pequeño, Álex ha asegurado estar trabajando en una nueva idea que asegura conquistará a sus fieles, entre los que se encuentra Lucía Rivera, en el lenguaje que ellos ya dominan.

Pero nada más, tal y como ha explicado la hija de Cayetano Rivera desde el aislamiento con su madre y su hermano Martín, reafirmando que en estos momentos sigue "soltera" y que durante la cuarentena, como dijo en una publicación, se está dedicando a fijarse en las cosas más básicas que tenía y que no admiraba.

"Me estoy tomando esto como una lección, para darme cuenta de lo que no disfruté y tenía. De lo que no luché y podía. De lo que derroché y valía. De lo que no viajé y debía. De lo que sufrí y no fue necesario. A partir de ahora disfruten chicos/as, disfruten mucho", aseguró.

