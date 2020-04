Demi Lovato, dos años después de su sobredosis: "Los fans me apoyaron y eso lo significó todo"

La cantante Demi Lovato acaba de lanzar un nuevo tema, llamado I love me (me amo) y ha hablado sobre cómo han sido estos dos años después de que sufriera una peligrosa sobredosis. La artista ha asegurado que en este tiempo el apoyo de sus fans fue primordial, pues le hizo sentir que le importaba a alguien.

"Aprecié la paciencia que el público me brindó durante el último año y medio para resolver mi mierda, porque creo que el error que cometí cuando tenía 18 años, cuando comencé el tratamiento, fue volver al trabajo solo seis meses después", confesaba a la revista Harper's Bazaar.

"Me he mantenido al margen durante dos años. He mantenido la boca cerrada, mientras que los medios sensacionalistas se han vuelto locos. Y mi álbum es finalmente el lugar donde puedo dejar las cosas claras", decía la joven.

Y así como sus fans le han acompañado, reconoció haber perdido el contacto con gente de su pasado Disney, como Selena Gómez. "Cuando creces con alguien siempre vas a sentir amor por ellos. Pero no soy ya su amiga", reconoce con pesar, aunque "siempre tendré cariño por ella y deseo a todos nada más que lo mejor".

Sin embargo, sí mantiene el contacto con Miley Cyrus. "Hablo con Miley", explicó la cantante. "La amaré hasta la muerte, siempre lo he hecho. Creo que es la única de esa época con la que todavía me mantengo en contacto".