Cuatro sindicatos de Policía se quejan de tener que repartir mascarillas: "es una función impropia"

Lo han trasladado en un comunicado este martes tras un encuentro con el jefe superior de la Policía de Galicia y el secretario general de la Jefatura Superior de la Policía de Galicia, después de que este lunes se iniciase un reparto masivo de mascarillas, coincidiendo con el fin de la quincena en que se endurecieron las condiciones del confinamiento, durante el cual se mantuvo el permiso retribuido recuperable para los trabajadores de actividades no esenciales.

"Nos parece que este tipo de servicios no son propios de la Policía Nacional, ya que no están incluidos ni en la normativa de la LO 2/1986, ni en la normativa de Protección Civil y Estrategia Nacional de Protección Civil, por lo que "no parece adecuado que la Policía Nacional se dedique a una función impropia existiendo otro personal que podría realizarla", aseguran en un comunicado conjunto el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP).

En cuanto a las aclaraciones por la toma de imágenes durante el reparto, se les ha dicho que se "dieron instrucciones para ello, ya que se ha considerado que estos servicios escenifican y visibilizan la implicación de la Policía Nacional en la lucha contra el covid-19" y forma parte de "una estrategia de comunicación sobre la visión pública" del Cuerpo Nacional de Policía, según han explicado los sindicatos.

Por otro lado, en el mismo comunicado, informan de que un total de 14 agentes policiales han dado positivo por coronavirus en la actual crisis sanitaria, un 8,9 por ciento, de los cuales cuatro ya están recuperados. Los representantes de los trabajadores han reclamado que se haga el test a todos los funcionarios, empezando por los más expuestos y que están en contacto directo con los ciudadanos.

TEST A TODOS

Según el comunicado conjunto de estos sindicatos policiales, la dirección policial se ha comprometido a contactar con otras jefaturas de otras comunidades donde se hayan hecho y con el Sergas "para ver la viabilidad" de esta actuación.

Actualmente, según los datos sindicales, no hay ningún ingresado en centros hospitalarios y un total de 44 se han acogido a las medidas de adaptación del puesto de trabajo, mientras que no hay constancia por ahora de ninguna solicitud de cambio de adscripción.

Estos sindicatos policiales también han preguntado si los militares de la Unidad Militar de Emergencias pueden encargarse de desinfectar locales y vehículos del CNP, al respecto de lo que se ha indicado que la Brilat y la Infantería de María y la UME se están encargando de espacios exteriores y comunes, residencias y nudos de comunicaciones, si bien también han participado en labores en algún exterior de comisaría.

MATERIAL ADECUADO

Una de las preocupaciones de los representantes sindicales es la "necesidad de material adecuado", así como la renovación, sobre todo de mascarillas, para el personal que realiza servicios de cara al pública. Al respecto, han sido informados de que se está preparando otro viaje a Madrid para recabar material.

También han reclamado contar con termómetros digitales, sobre lo que les han contestado que seguirán intentando su adquisición. Con respecto a la autorización de pantallas faciales, la respuesta recibida es que el problema radica en que "no están homologadas pro la Subdirección General de Logística" y, por lo tanto, "no se sabe su fiabilidad de seguridad ni el nivel de protección".

Otro de los compromisos adquiridos en el encuentro es el de mejorar las condiciones de las comunicaciones, para mejorar el sistema del teletrabajo y también la presentación telemática de los detenidos ante el juzgado de guardia.

En la reunión, se les ha comunicado a los sindicatos que se han distribuido materiales para la desinfección de los locales y de vehículos. En función de que se vayan recibiendo, se volverá a redistribuir, y se solicitaron equipos de ozonificadores o medios de desinfección similares a todas las comisarías de Galicia.

El encuentro también ha servido para proponer que se paralice el actual proceso de tramitación ordinario de las propuestas de las condecoraciones de la Orden del Mérito Policial, al respecto de lo que se ha indicado que varias organizaciones sindicales ya lo han realizado a nivel central.