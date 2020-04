La tajante respuesta de María Castro a los insultos de un usuario en Instagram: "Dejemos de intentar destruir al prójimo"

La actriz María Castro es muy activa en su cuenta de Instagram, donde se define como una "mami a tiempo completo" y "bloguera a ratos". Sin embargo, no a todos sus seguidores les gusta la forma en la que gestiona sus redes sociales. Muestra de ello son los duros comentarios que la intérprete ha recibido por parte de un usuario, y que no ha dudado en compartir y responder públicamente.

La artista, de 38 años, ha publicado una captura de pantalla que recoge los reproches de un usuario hacia ella: "Te crees buena madre haciendo de todo, pero eres muy pesada, hija mía", avanza el seguidor, que añade críticas como "no piensas en nadie más que en ti, esa comida podría ir para gente necesitada" o "eso no es dar ejemplo", incluyendo insultos como "egoísta" y "estúpida".

Castro únicamente había compartido una publicación haciendo manualidades con su hija y cocinando algunas recetas de cocina en familia, por lo que, tras la dureza de este usuario, ha decidido responder a sus palabras. Optando por ocultar su nombre, ha escrito un contundente mensaje. Eso sí, desde el cariño.

"Voy a dejar por aquí también este mensaje, porque a través de stories es tal la avalancha de cariño que estoy recibiendo, que se me ha llenado temporalmente el buzón. Gracias", se lee en el texto, donde Castro recuerda que no busca ser "ejemplo de nada", pero que ha decidido no darle demasiada importancia a esta situación: "Para que recordemos todos qué es aquello en lo que no debemos invertir ni un minuto de nuestra vida", apunta.

Finalmente, la actriz ha reflexionado sobre su hija: "Espero que Maia me recuerde como una mamá que jugaba todo lo que podía con ella, tirada por los suelos, y que aunque con defectos, no podía amarla más", ha valorado. "En fin, besémonos más y dejemos de intentar destruir al prójimo", rezan las últimas líneas.

La publicación recoge más de 19.000 'me gusta' y cuenta con comentarios como "Chica, ni caso. El odio y la ignorancia es lo que tienen. Y la envidia, que es muy mala", "la gente está muy aburrida y se siente bien insultando y así nos va", "veneno puro" o "el amor nunca está demás. Seguramente ella nunca lo tuvo".