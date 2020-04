NC pide a Torres que insista a Sánchez en el uso del superávit para mitigar la crisis

"Pedimos que reunión tras reunión traslade la necesidad del uso inmediato del superávit de Canarias y que se pueda destinar para los elementos esenciales en estos momentos", afirmó este martes durante la Diputación Permanente celebrada por vía telemática.

De igual modo, ha exigido mayor nivel de endeudamiento. "No cometamos el error de prohibirlo cuando las administraciones públicas estén en el abismo de verse abocados a no seguir prestando con la misma calidad los servicios públicos que ahora mismo son absolutamente necesarios. Me consta que Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos no están dispuestos a recortar en este momento", observó.

Por su parte, tras mostrar su pesar por las víctimas mortales en las islas y en el conjunto de España, el nacionalista quiso hacer un reconocimiento a los sanitarios, los profesionales sociosanitarios y todos los sectores que siguen desarrollando su actividad.

"EL GOBIERNO DE CANARIAS SÍ HA ESTADO A LA ALTURA"

También reconoció el trabajo de Torres porque, comentó, si hay algo esencial en cualquier crisis es la capacidad de ser lo más transparente que se pueda. "Y el Gobierno de Canarias sí ha estado a la altura", dijo.

Añadió aquí que las reuniones con los portavoces han facilitado poder trasladar diferentes propuestas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social que se vive en la actualidad.

Al respecto, tildó de "acierto" que Canarias haya reclamado más restricciones al transporte o que haya implantado las ayudas a los comedores escolares, además de las medidas en el ámbito tributario.

No obstante, el diputado señaló que en algunos aspectos se ha llegado tarde y lamentó la inicial centralización de las compras sanitarias, añadiendo que su corrección "ha ayudado".

En cuanto al acuerdo de la UE, el nacionalista resaltó que "la insolidaridad inicial de algunos países del norte respecto a los del sur "nunca lo entendimos y nos posicionamos al lado del Gobierno". "Ese apoyo -añadió- lo seguimos manteniendo".