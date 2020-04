Úrsula Corberó cuenta cómo está siendo su cuarentena en Argentina con su novio Chino Darín pero alejada de su familia

Úrsula Corberó se encuentra desde hace un mes en Argentina, junto a su novio, Chino Darín. Una cuarentena que están pasando juntos en el país natal del joven. Por ello, la actriz ha querido hacer una reflexión después de varias semanas alejada de su familia y amigos.

"Hoy cumplo un mes de cuarentena en Buenos Aires. Qué raro todo. Ha sido un mes muy triste. Y no quería dejar pasar la oportunidad de mandar amor a todos los que estáis pasando por este mal trago", escribió en Instagram.

La actriz de La casa de papel también quiso dar las gracias "a toda la gente que está anteponiendo la salud de los demás a la suya". "Ojalá que pronto podamos juntarnos de nuevo. Con todo mi cariño y respeto, Ursu", concluyó.

Por suerte, a pesar de estar lejos de su familia, parece que su chico está en todo momento pendiente de ella. "Tengo un príncipe en la casa que me trae cosas, porque como he dicho antes, solo pienso en comer. Me alimenta mi amor", comentó en uno de los múltiples directos que la intérprete está realizando durante el confinamiento.