Úrsula Corberó muestra en 'La Resistencia' cómo se corta ella sola el flequillo en casa

Muchas personas combaten el aburrimiento de lacuarentena con un nuevo cambio de look. Son muchos los consejos que corren por las redes para solucionar esa melena que hay que retocar o como cortar adecuadamente un flequillo.

Si bien algunas personas son bastante mañosas, otras no tienen tanta habilidad y puede acabar en desastre, como le pasó a Chenoa. Hay que tratar de imitar al que sabe, y si esa persona es Úrsula Corberó explicando cómo se arregla su incónico flequillo, da igual que lo tengas o no, hay que tomar apuntes.

La actriz se encontraba en una videollamada en La Resistencia, junto a David Broncano y Jaime Lorente. Todo empezó cuando Broncano confesó que se había cortado el pelo él solo y que no saben lo difícil que es, y Úrsula reconoció que ella misma se cortaba el pelo desde hace bastante tiempo, incluso en los rodajes.

Al pedirle que explicara cómo se cortaba el flequillo, ella saltó a por unas tijeras que tenía cerca para mostrárselo en vivo y en directo. Según Úrsula, ella se corta el pelo "al tacto".

Cogiendo un mechón del flequillo, lo enrolla sobre sí mismo y le hace tres ligeros cortes en distintos niveles para conseguir un degradado. El resultado no es el deseado ya que esas tijeras no cortan y además, tienen pegamento en ellas. "Qué más da, si no voy a salir de casa en un mes", dijo a Broncano.

Así que siguiendo el consejo de Úrsula, es el momento de experimentar con nuestro pelo: si sale bien, perfecto; y si sale mal, bueno, de momento vamos a estar unos días en casa antes de que vea nadie ese estropicio que nos hemos hecho.