Chenoa se ha cortado el pelo sola en casa y ha metido la pata hasta el fondo en un nuevo desastre capilar

Esta cuarentena está siendo muy dura para la estética capilar de muchas personas. Una gran cantidad de chicas ya han empezado a cortarse sus melenas, raparse la cabeza e incluso, hacerse un pequeño corte en la ceja.

En esta histeria colectiva, las famosas no son ninguna excepción. Chenoa ha sido otra de las víctimas del aburrimiento y se ha cortado el pelo sola, cosa que si no eres peluquera o muy apañada, va a ser un completo desastre. Y evidentemente.

La cantante ha mostrado muy sonrientemente en un directo de Instagram el estropicio que se ha hecho en el pelo. Al parecer, llevaba puestas unas extensiones bastante largas para el día de su boda, pero no aguantó ni un momento más tanta cantidad agobiante de pelo y decidió cortar por lo sano.

Chenoa mostrando en Instagram el estropicio. chenoa/INSTAGRAM

Mostrando un corte totalmente asimétrico, Chenoa le decía a sus seguidores que no se cortasen el pelo en casa: "Así por delante no se nota mucho, pero cuando me doy la vuelta... Madre mía, ¡me he pegado un buen trasquilón!", relataba.

Mientras ella mostraba su drama capilar, sus fans no pudieron aguantarse más y comenzaron a hacer bromas sobre ello: "Os estáis riendo de mi corte de pelo. No me lo quiero volver a hacer, porque ya me lo he hecho mal. Si cojo otra vez las tijeras...", advertía con una amenaza que a los pocos minutos se cumplió.

Chenoa intentando arreglar el destrozo. chenoa/INSTAGRAM

La cantante volvió a coger las tijeras para intentar subsanar el daño que había hecho anteriormente mientras sus seguidores le suplicaban que parase. Por suerte se lo dejó más apañado de lo que estaba antes y consiguió igualar su pelo. "Mucho mejor", terminaba diciendo mirándose al espejo orgullosa de su arreglo.