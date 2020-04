Educar a través del juego: tres propuestas para hacer frente (en casa) al último trimestre escolar

Los más pequeños encaran ya el último trimestre escolar de este curso 2019-2020, aunque, este año y debido a la crisis sanitaria, lo hacen desde casa y con la incertidumbre de no saber si van a volver a las aulas antes del próximo septiembre. Así, desde hace un mes, los niños han tenido que aprender a seguir las clases desde los ordenadores, a realizar ejercicio físico en compañía de su familia y a saber que hay que quedarse en casa. A pesar de que todo ello suponga un esfuerzo para todos, el juego y la diversión también tienen cabida en estos momentos y no hay familia que no haya disfrutado ya de tiempo juntos en la cocina o probando con nuevos experimentos.

Pero no hay que olvidar que, aunque en casa y con más tiempo para jugar y divertirse, la labor educativa continua. Junto a las pautas que marquen los equipos docentes (deberes, exámenes, rutinas de lectura, actividades...), los padres, además de aprovechar este momento para fomentar el uso responsable de las tecnologías, pueden contribuir al aprendizaje de sus hijos a través de juegos educativos que educan de forma divertida. Para ello, hemos seleccionado tres propuestas que puedes encontrar a buen precio en Amazon que os ayudarán a hacer frente de manera más amena a este tercer trimestre escolar.

A prueba, su vocabulario de inglés

Si bien es cierto que los más pequeños cuentan con programas de inmersión lingüística que les hacen estar muy al día con este idioma, el vocabulario suele ser lo que más quebraderos de cabeza les causa. Por ello, juegos como este de Educa, son ideales para reforzar sus conocimientos de inglés y ampliarlos, pues, a través de una pantalla táctil interactiva, podrán recordar y aprender palabras y expresiones comunes que les serán de gran ayuda para sacar un 10 al finalizar el curso.

'Aprendo... inglés', de Educa. Amazon

Un kit... para dar sus primeros pasos en la ciencia

Aunque en Primaria esta asignatura no suele contar con muchas prácticas de laboratorio, con este juego apto a partir de los cuatro años, podrán realizar algunos experimentos con los que conseguiremos potenciar su pasión por la ciencia. Este kit incluye 15 pruebas descritas en dos libros educativos ilustrados y en color, ideales para repasar la materia mientras sueñan con un futuro laboral entre tubos de ensayo y vasos de precipitado.

'Mi primer kit de Ciencias', de Science4you. Amazon

¿Recuerdas el juego de mesa 'El primero de la clase'?

Además de volver a tu infancia (y poner a prueba tus conocimientos en Primaria), ayudarás a tus hijos a aprender mientras se divierten luchando por que su equipo sea el que más preguntas acierte de las 2.000 que incluye este juego de mesa. Ideal para reforzar conocimientos en diversas materias, ‘El primero de la clase’ puede ser el aliado perfecto para repasar lo estudiando mientras se disfruta de un rato en familia a la hora de la merienda.

'El primero de la clase', de Falomir. Amazon

