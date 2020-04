La tecnología al servicio de la sociedad: cómo las herramientas digitales han ayudado en la crisis del coronavirus

Estamos en la quinta semana de aislamiento y si algo nos ha quedado claro es que la tecnología y sus virtudes están haciendo que la cuarentena sea mucho más llevadera para quienes pueden acceder a ella.

Videollamadas, aplicaciones para conocerte con tus vecinos, juegos en streaming para conectar con amigos y familia... la labor social detrás de las herramientas tecnológicas es enorme, ya que está ayudando ampliamente a que nos sintamos menos solos y a que podamos acceder a los recursos necesarios.

Cada día aparecen decenas de iniciativas solidarias por parte de empresas o ciudadanos que quieren aportar su granito de arena a esta lucha colectiva. Porque, que nadie lo dude, este es un problema de todos y solo juntos podremos pararlo. Y la mayoría de ellas tienen relación con lo digital.

Un ejemplo de ello son las plataformas que conectan a ciudadanos para pedir u ofrecer ayuda. En ciudades como Zaragoza y Alicante, los ayuntamientos han lanzado este tipo de recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de los colectivos más vulnerables al virus, como son las personas mayores.

Las páginas web juntosalicante.es y zaragozaayuda.es son iniciativas desarrolladas por la empresa Hiberus Tecnología y el objetivo en ambos casos es ofrecer ayuda a las personas con más dificultades, bien sea por edad o por condición física.

“Te puedes ofrecer a ayudar en la compra de alimentos o de medicamentos, para bajar la basura o simplemente para dar un poco de conversación y acompañar a la persona al otro lado del teléfono”, explica Eduardo Arbués, responsable de Hiberus de estos proyectos.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, explicaba que “JuntosAlicante servirá para canalizar los ofrecimientos solidarios de los miles de vecinos de nuestra ciudad, que ya están demostrando su disposición a ayudar a otros”.

El Ayuntamiento había detectado a través de las redes sociales o, simplemente, “con la colocación de carteles en portales y zonas comunitarias” que “existe un gran número de personas que en estos momentos difíciles están dispuestos a echar una mano”.

Lo mismo sucedía en el caso de Zaragoza, donde la web y la aplicación funcionan desde mediados de marzo y ya cuenta con más de 4.000 personas dispuestas a ayudar a sus vecinos. “La respuesta ha sido increíble, desde el primer momento en que lanzamos la plataforma hemos visto a gente aportando lo que podía”, indica Arbués.

Los usuarios agradecen tener acceso a este tipo de herramientas

Es el caso de un joven zaragozano residente en Granada, que no puede cuidar de sus padres por estar lejos y que ha utilizado la app para que les ayuden. “Gracias ZGZAYUDA por estar donde no puedo estar. Gracias por suplir a los hijos que no pueden estar ahí, gracias por hacerles sentir arropados, y gracias por permitirme dormir tranquilo, sin preocuparme de que puedan contagiarse, y quizá no poderles ver más. Tenéis todo mi respeto y admiración. Todavía hay esperanza para este mundo y esta sociedad”, dice el joven.

Y esta marea de solidaridad es celebrada y agradecida por muchos: “Sólo tengo palabras amables hacia el servicio”, “Muchísimas gracias por todo desde el corazón”, “Soy una persona mayor y no puedo salir de casa, gracias a vosotros un joven me trajo la compra a casa” son algunos de los mensajes que los usuarios han dejado en la plataforma en Zaragoza.