10 recetas de postres sin harina ni levadura

Se dice que de esta difícil situación que estamos viviendo saldrán algunas cosas buenas, una visión muy optimista en mitad de la tragedia a la que nos aferramos con fuerza, probablemente porque no nos queda más remedio. Ahora, además de pasar tiempo con los nuestros, nos hemos vuelto unos cocinillas. Tanto que hemos arrasado con la harina y la levadura de los supermercados.

La idea de no salir cada día a por el pan y hacerlo en casa, o de dedicar más tiempo a la cocina, parece haber calado, y esperamos que cuando todo esto pase podamos mantener, al menos en parte, esas buenas costumbres.

Ahora que no es tan fácil encontrar harina y levadura, aprovechamos para recordar que hay un montón de postres riquísimos que no necesitan estos ingredientes. Aquí os dejamos una completa lista para que no decaiga el ánimo de preparar cosas buenas estos días.

Flan

Flan de huevo EMMA GARCÍA

Un clásico. Los flanes nunca fallan, son muy fáciles de hacer y necesitamos pocos ingredientes. Os dejamos la receta del flan de huevo clásico y una versión de flan de café que nos gusta especialmente. Y si hay algún vegano en la sala, también tenemos una versión de flan vegano de plátano realmente buena. El flan, ese postre que siempre apetece.

Gató mallorquín

Gató mallorquín de almendras EMMA GARCÍA

Esté Gató mallorquín nos robó el corazón desde la primera vez que lo probamos. Es una tarta de almendra típica de la isla de Mallorca que queda realmente buena. No necesita levadura ya que, al prepararla con movimientos envolventes, añadimos el aire que necesita la masa para que suba al hornear sin ningún problema.

Flan 'parisien'

Flan parisién EMMA GARCÍA

No es realmente un flan pero se conoce como flan parisien a este postre a base de crema pastelera aromatizada con vainilla y horneada sobre masa quebrada. No sabemos si probarlo nos transportará a las calles de París, pero sí podemos asegurar que es difícil no suspirar con el primer bocado.

Crepes de avena sin huevo

Crepes de avena sin huevo y con chocolate EMMA GARCÍA

Y si no tenemos harina de trigo podemos usar harina de avena para hacer estos crepes de avena sin huevo. Para hacer esta harina solo tenemos que triturar los copos de avena en un robot de cocina o procesador de alimentos. Podemos usar el relleno que queramos, y a disfrutar.

Mousse

Mousse de dos chocolates EMMA GARCÍA

Las mousse también funcionan siempre. Son suaves y tienen un bocado ligero al que cuesta resistirse. La clásica mousse de chocolate queda perfecta con esta receta, y más aún con un toque de naranja. O podemos hacer una mousse con dos chocolates para los más golosos. Si preferimos aprovechar la temporada de fresas, esta mousse de fresas también es muy fácil de hacer.

Tarta de arroz con leche

Tarta de arroz con leche al horno EMMA GARCÍA

Aunque pueda sonar raro, si nos gusta el arroz con leche esta tarta nos va a encantar. Podemos hacerla en versión grande o preparar unos deliciosos pastelitos. El sabor de un postre de siempre con una textura nueva, irresistible.

Cheesecake

Tarta de queso y cerezas

Y a quién no le gusta una buena tarta de queso. Esta cheesecake no necesita horno y es una versión muy fácil de hacer. Podemos usar mermelada para la cobertura y que sea aún más sencilla de preparar. Aguanta muy bien unos días en el frigorífico, e incluso al día siguiente está más buena que recién hecha.

Tarta de galletas y chocolate

Tarta de galletas con chocolate EMMA GARCÍA

Y no podemos olvidarnos de la tarta de galletas y chocolate de nuestra infancia, esa que aparecía en todos los cumpleaños del barrio y que siempre recordaremos. Estas semanas de confinamiento podemos volver a prepararla y crear recuerdos nuevos para nuestros niños, que se lo pasarán muy bien ayudando a prepararla.

Tarta de dulce de leche

Tarta de galletas y dulce de leche EMMA GARCÍA

Y ya que estamos con la tarta de galletas, aquí encontraréis una nueva versión con dulce de leche que no puede estar más buena. Un postre sencillo que podemos decorar haciendo dibujos con chocolate fundido para que quede aún más resultón.

Pudin

Pudin de naranja LA GULATECA

Y si queremos un postre de aprovechamiento de los de siempre, podemos hacer este pudin con restos de pan duro y zumo de naranja. A veces, lo sencillo es lo que más apetece, y este postre va a gustar a todo el mundo.