¿Te quedaste sin levadura? Algunas alternativas para panes, pizzas y dulces

Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos... no queda levadura. Por lo visto, tras acabar con las existencias de papel higiénico primero y de cervezas después, ahora a todo el mundo le ha dado por la harina y la levadura.

Pero que no cunda el pánico porque, si te quedan reservas de la primera, la falta de levadura no te va a estropear tu plan de preparar pan y bizcochos caseros estos días. Hay decenas de variedades de pan que no necesitan ningún tipo de fermento, alternativas a la levadura tradicional de panadero y algún que otro truco para poder seguir cocinando.

La lista es muy larga -de hecho hay muchos tipos de panes que no llevan ningún tipo de fermento-, pero aquí tienes algunas pistas.

Masa madre, el fermento natural

Eso de lo que, al menos antes de que se regulara por ley, presumían todas las panaderías no es más que un fermento natural. En efecto, para hacer masa madre en casa solo necesitamos harina, agua y tiempo.

Hay muchas formas de hacerlo, pero nada como recurrir a los consejos del maestro panarra más conocido del país -Ibán Yarza, por supuesto- para saber cómo prepararla. En 4 o 5 días tendrás fermento para muchos años.

'Soda bread'

Una de las primeras lecciones que aprende cualquier aficionado al pan casero es que hay que distinguir entre la levadura y los impulsores químicos. La primera, para el pan. Los segundos, para bizcochos.

Como todas las normas, tiene sus excepciones. O, mejor dicho, están pensadas para saltárselas, porque el bicarbonato sódico -levadura tipo Royal- también se puede usar para hacer algunos tipos de pan.

Un ejemplo muy popular en Irlanda es el denominado soda bread, en el que la combinación de un ácido -buttermilk en este caso- con bicarbonato sódico servirá para impulsar el pan.

Hay miles de recetas -y no es una forma de hablar-, pero nos hace gracia que te cuente cómo se hace el mismísimo Gordon Ramsay. ¿No tienes buttermilk (suero de leche) en casa? Normal. Pero no pasa nada porque se prepara muy fácil cortando leche con un poco de limón.

Pizza al momento y sin levadura

Aunque una masa de pizza poco canónica para un napolitano será algo así como el dichoso chorizo de la paella, en tiempos de pandemia y confinamiento no vamos a andarnos con purismos si hay antojo de pizza casera y en la despensa hay lo que hay.

De nuevo, recurrimos a nuestro guía panarra de cabecera para descubrir cómo preparar en un momento una masa de pizza que no requiere esperas. De hecho, solo necesitamos harina, agua y un horno Y, de propina, esa misma masa puede servir para hornear unos panes de pita estupendos.

Bizcocho con tres ingredientes EMMA GARCÍA

Bizcocho con solo tres ingredientes (y sin levadura)

¿Y qué pasa si no tenemos levadura de ningún tipo, ni bicarbonato ni es plan de bajar al supermercado solo a por eso? Pues también hay solución para eso gracias a este bizcocho que se prepara con solo tres ingredientes.

Huevos, harina y azúcar es lo único que necesitarás para preparar este estupendo bizcocho que, además, estará listo en menos de una hora. Aquí te explicamos la receta paso a paso.