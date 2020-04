IU La Rioja opta por crear "más días de pago" o "pagos semanales" para cobrar las prestaciones de desempleo

Henar Moreno ha destacado que las personas que deberían haber cobrado esas cantidades, "no pueden estar hasta el 10 de mayo sin conseguir esas prestaciones". Además, asegura, "es posible tomar medidas que corrijan y palien esta situación" y, una de ellas, es "instar al Gobierno central para que establezca pagos intermedios" o "pagos semanales" para que, a medida que se vayan tramitando nuevas prestaciones se vaya teniendo el dinero.

Desde Izquierda Unida también apuestan para que, desde La Rioja, "se oferten -a través de la ADER o del Servicio de Empleo Público- anticipos que se resuelvan a través de convenios con el estado para que, posteriormente, se devuelvan a las arcas públicas".

En este sentido, Henar Moreno ha recordado que "afortunadamente" hay "empleados públicos en La Rioja que tramitan esas prestaciones" y, por tanto, "nos podemos anticipar a esas ayudas porque tenemos acceso directo y sabemos lo que se tiene que dar".

Desde IU La Rioja quieren aclarar que su formación "apoya las medidas sociales que se están tomando" ante "la mayor crisis sanitaria" que estamos viviendo y, sobre todo, agradecen la "celeridad" con la que se están tomando pero entienden que "no podemos cejar en el empeño de trabajar para que nadie se quede atrás".

Henar Moreno también ha querido referirse a los autónomos ya que "aunque es cierto que el Gobierno ha adaptado medidas innovadoras y que son ejemplos a nivel europeo, hay que garantizar que tienen acceso a las prestaciones más básicas y que éstas lleguen a tiempo".

"Hay que anticipar el pago de las prestaciones en la medida que no están llegando a los más vulnerables", ha aseverado Moreno, porque "todos los trabajadores somos sector vulnerable y nuestra postura pasa por instar al Gobierno central para que sean conscientes de esta situación y que opte por crear más días de pago para abonar las prestaciones".

El Gobierno de La Rioja "debe apoyar estas medidas porque no puede ser que destinemos miles de recursos y no palien las necesidades de la gente, no es suficiente con que lo reciban el día 10 de cada mes porque hay trabajadores que perciben salarios bajos y ya lo pasan mal para llegar a fin de mes". Algo que también afecta a los autónomos: "Hay que habilitar mecanismos para anticipar los ceses de actividad de los autónomos".

ENTIDADES BANCARIAS

Por su parte, y con respecto a las entidades bancarias, desde IU apuestan por la contratación desde la ADER de agentes de consumo que controlen y acudan a las entidades bancarias con los clientes, trabajadores y autónomos para gestionar con cada uno de ellos la situación y vigilar "que no se refinancian préstamos anteriores" y que las ayudas "van dirigidas a quienes tienen que ir".

Finalmente, Henar Moreno ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los ciudadanos recordando que "solo si estamos unidos podremos vencer al virus" y ha realizado un llamamiento para ser "responsables y solidarios".