"Alexa: haz de mi casa una 'smarthome'"... con los complementos del altavoz inteligente de Amazon

Gracias al casi 50% de descuento que tiene en Amazon, por fin te has hecho con un Echo Dot, un capricho techie que llevabas mucho tiempo deseando. Ya lo tienes en tus manos y sabes que Alexa puede ponerte música, anotarte productos a la lista de la compra y hasta mandar un email por ti. Pero, ¿sabes que el altavoz inteligente del gigante del comercio online puede hacer mucho más por ti? De hecho, Alexa puede ser la llave para convertir tu hogar en un smarthome.

Y es que no es necesario adquirir una nueva vivienda para convertir tu hogar en una casa inteligente. Tan solo hacen falta los complementos adecuados para lograrlo. ¡Y el Echo Dot es el primero de ellos! Si no sabes por dónde empezar, tranquilo. Ya hemos buscando en Amazon por ti para mostrarte aquello con lo que puedes empezar a transformar tu hogar en una casa inteligente. ¿Te apuntas a la smartlife?

"Alexa"... en todas las habitaciones de casa

Si te has vuelto loco (o te has quedado afónico de tanto grito) intentando descubrir cómo puedes disponer de la ayuda de Alexa en cualquier punto de la casa, sin necesidad de mover el Echo Dot de sitio una y otra vez, este dispositivo va a resolver todos tus problemas. Gracias a él, las funciones de tu altavoz inteligente llegan a todas las habitaciones de casa, facilitando que toda la familia pueda disfrutarlo sin complicaciones.

Echo Flex. Amazon

"Alexa, atenúa la luz del salón"

Ya has hecho las palomitas, elegido la película, te has envuelto en la manta... Y te acabas de dar cuenta de que la lámpara refleja en la televisión y que te vas a perder todo lo que ocurra en la parte superior de la pantalla. Imagínate si, en vez de dejar la comodidad del sofá, solo tuvieses que decir aquello de "Alexa, apaga las luces" para que tus sueños se hiciesen realidad... Porque sabes que cuentas con unas bombillas inteligentes, como estas de LE, que reciben órdenes del asistente de Amazon.

Bombillas inteligentes, de LE. Amazon

"Alexa, activa el humidificador"

Aunque llevan tiempo en el mercado, no ha sido hasta ahora (gracias al impulso de las redes sociales) cuando los humidificadores, con actividad de difusor de aroma, se han puesto de moda. Con diseños cuidados, LED de colores para ambientar el salón o compatibles con Alexa, como este GX Diffuser, estos gadgets domésticos ayudan a purificar el aire de casa para acabar con sustancias nocivas y, también, con los malos olores.

El difusor, de GX Diffuser. Amazon

"Alexa, vámonos a la terraza"

Necesitamos que Alexa nos de instrucciones sobre cómo plantar una hortensia en nuestra terraza o simplemente queremos que nos ponga música mientras nos relajamos en el exterior. Hasta ahora, esto no era posible (a no ser que tuvieras un enchufe de exterior), ya que el Echo Dot necesita una fuente de alimentación para funcionar. Ahora podemos solicitar la ayuda de Alexa desde cualquier lugar gracias a esta funda con carcasa que funciona a modo de batería.

Funda, de Mission Cables. Amazon

"Alexa, baja la calefacción"

Ya se sabe que, en primavera, las temperaturas son capaces de variar significativamente en un solo día. Así que, en casa, todavía no es el momento de despedirse de la calefacción hasta el otoño que viene, aunque tampoco va a ser necesaria todos los días. Esta válvula termostática nos ayudará a regular la temperatura a golpe de voz y es que tan solo tendremos que pedirle a Alexa que suba o baje la calefacción en función de nuestras necesidades.

El termostato, de Meross. Amazon

