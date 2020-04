Els varadors dels ports esportius i turístics valencians podran reprendre la seua activitat a partir del 10 d'abril

L'Agrupació de Ports Esportius i Turístics de la Comunitat Valenciana s'ha reunit de forma telemàtica amb el cap del Servici d'Explotació de Ports de la Generalitat Valenciana, Francisco J. Bayarri, amb la finalitat d'"aconseguir solucions davant els problemes que puguen derivar-se en els ports durant la situació de crisi actual", han indicat en un comunicat.

El president de l'Agrupació, Gabriel Martínez, ha assenyalat: "Des que va començar l'estat d'alarma ens estem reunint totes les setmanes per a analitzar l'impacte del Covid-19 en les nostres instal·lacions i hui hem volgut que participara l'administració per a definir fórmules viables. Necessitem solucions enginyoses per a arribar al 2021 amb la menor pèrdua de llocs de treball".

En aquest sentit, segons trasllada l'associació, Bayarri ha assegurat que l'Administració "està estudiant la fórmula d'ajornaments de pagament per a alleujar aquests primers mesos".