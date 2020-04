La actriz Carolina Miranda se lesiona en plena cuarentena: "Necesitaba puntadas y no había anestesia, pero vodka sí"

Al igual que muchas personas, la actriz mexicana Carolina Miranda ha buscado formas divertidas para pasar la cuarentenay así sobrellevarla lo mejor posible. Por eso, aprovechando que tiene un gran jardín y que está pasando esta pandemia con sus amigos, decidieron hacer una guerra con pistolas de agua.

Sin embargo, este pequeño e inocente juego, ha dejado a la actriz protagonista de Señora Acero sin poder moverse bien. El día de los hechos, Carolina se encontraba divirtiendose con sus amigos, tanto que incluso decidieron compartirlo por Instagram.

En el vídeo, se ve a Miranda pasándoselo genial, incluso podemos ver como la actriz se hace la muerta después de su amigo la disparase en el pecho. "Es mi mejor actuación", bromea en el comentario que acompaña al vídeo.

El accidente vino después. En las historias de Instagram que publicó ese mismo día, la actriz contaba lo sucedido: "Jugábamos felices unas guerras de agua hasta que… nos estampamos mi madre y yo, me abrí el dedo chiquito del pie. Necesitaba puntadas y no había anestesia, pero vodka sí, así que me puse una buena borrachera, pero no había dolor. Uno de mis amigos se puso a reportar como profesional y mi familia nunca me abandonó", escribió Carolina junto a los videos en los que mostraba su accidente.

Por suerte, la historia tuvo un final feliz, ya que uno de sus amigos fue a una tienda a comprarle comida tremendamente insana para consentirla mucho para compensar el dolor que tuvo que pasar. Justo después de esto, la actriz aseguró que su intención de lograr un cuerpo delgado con dietas y ejercicio se verá frustrada por este acto de caridad.