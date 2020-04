Coronavirus.- Les embarassades no podran estar acompanyades en el part però s'enviaran imatges a la persona que designe

20M EP

Les embarassades no podran estar acompanyades durant el part per a evitar perill de contagis del coronavirus, però la persona que la gestant designe com a portaveu familiar rebrà imatges del naixement i del nounat per videoconexió i podrà acompanyar-la en l'habitació mentre dure tot l'ingrés hospitalari.