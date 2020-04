Cantabria cifra en 450 millones el sobrecoste sanitario por la epidemia hasta ahora

Esta ha sido una de las principales reclamaciones hechas por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la nueva conferencia telemática mantenida este domingo entre los presidentes autonómicos y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Revilla ha preguntado en la reunión cuándo se va a empezar a recibir dinero para arreglar esta situación. "O bien Europa da la respuesta, o el Gobierno de España por su cuenta y riesgo emite un endeudamiento que nos permita atender a esa gente o si no que las comunidades autónomas también nos permitan endeudarnos. Una de esas tres fórmulas tiene que estar encima de la mesa antes de 15 días", ha defendido Revilla, que ha avisado que, si no llegan, la comunidad, para seguir afrontando el gasto del coronavirus, tendría que empezar a dejar sin atender otros gastos.

El presidente de Cantabria ha vuelto a defender la idea de que hay que implantar "sí o sí" una renta mínima para que no haya ninguna familia que no tenga ningún ingreso ya que, a su juicio, si además de la pandemia alguien no tiene lo mínimo para comer, puede haber una "explosión social".

Revilla ha explicado que, en la reunión de este domingo, Sánchez ha pedido a los presidentes autonómicos que apoyen "sin fisuras" al Gobierno de España en su petición a Europa de una emisión masiva de deuda común, los conocidos como 'coronanonos', para paliar las medidas para luchar contra la pandemia, que va a generar "consecuencias económicas gravísimas".

El presidente de Cantabria ha asegurado que "no hace falta" que a él Sánchez le pida su apoyo para esto porque -ha dicho- hace dos meses el ya apuntó y fue "pionero" en reclamar y considerar "imprescindible" que UE asuma esta responsabilidad si "entendemos una Europa medianamente solidaria".

5.000 SOLICITUDES DEL 'CHEQUE RESISNTENCIA'

Durante la rueda de prensa, Revilla ha sido cuestionado por la respuesta que están obteniendo algunas medidas puestas en marcha por parte del Gobierno de Cantabria para ayudar a paliar los efectos económicos del coronavirus, como han sido los denominados 'cheques resistencia' dirigidos a ayudar a autónomos y micropymes que han tenido que cerrar por el estado de alarma a hacer frente a gastos generales, como luz, agua u otros.

El plazo para poder solicitarse se abrió el pasado miércoles y, según los datos facilitados este domingo por Revilla, hasta ahora han sido unos 5.000 los autónomos y micropymes de hasta 9 trabajadores las que la han solicitado. Ahora se están examinando si cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria para beneficiarse.

Para poner en marcha esta medida, el Gobierno de Cantabria ha puesto inicialmente 10 millones de euros, cantidad que Revilla cree que, a la vista de la "avalancha" de solicitudes, "no va a ser suficiente" y tendrá que ampliarse.

Y es que, para Revilla, "no sería justo" que autónomos o micropymes que cumplen las condiciones se queden sin esta ayuda (cuya cuantía varía en función del número de trabajadores) porque otros se le hayan adelantado al solicitarla. "Si se hace, hay que intentar que lleguen a todos", ha dicho el presidente regional.