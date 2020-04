La evaluación tendrá en cuenta lo trabajado a lo largo del curso más las tareas telemáticas

En un comunicado recogido en Educastur y firmado por la consejera Carmen Suárez, se ha señalado que durante el tercer trimestre se trabajará fundamentalmente sobre aspectos relacionados con las competencias clave.

De cara al trabajo telemático, se ha determinado que no puede suponer un incremento de materia, "sino una selección de contenidos y competencias que debe desarrollar el alumnado, adecuadas a la edad y a la etapa educativa, con especial atención al alumnado con necesidades especiales".

Por otro lado, sí se podrá avanzar materia en 2º de Bachillerato, siempre que se pueda acceder a todo el alumnado y que no suponga exclusión o discriminación. No obstante, lo que se avance no será evaluable en perjuicio del alumnado, sino que únicamente podrá tenerse en cuenta a favor de este.

Para adaptar y armonizar todos los procesos educativos, cada centro elaborará un Plan de trabajo para el tercer trimestre que incluirá coordinación docente, criterios para las tareas que recibirá el alumnado, criterios y procedimientos coordinados para la evaluación y los cauces establecidos para la información a las familias.

La Consejería remitirá a los centros instrucciones concretas con orientaciones para elaborar este plan, cuya supervisión y asesoramiento llevará a cabo el Servicio de Inspección Educativa.

La posición oficial de la Consejería ha sido comunicada, compartida o consensuadas, según las funciones correspondientes, con órganos como los Comités de Dirección de educación primaria y educación secundaria, la Junta de personal docente, o Asociaciones y Confederaciones de madres y padres del alumnado. Asimismo, se han tenido en cuenta las orientaciones proporcionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a las Comunidades Autónomas, ha señalado la Consejería.