Urkullu ve "un rayo de esperanza" para vencer a la pandemia y llama a no bajar ahora la guardia

20M EP

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que ve "un rayo de esperanza" para vencer a la pandemia del coronavirus porque, "por primera vez" se aprecia "durante varios días un cambio de tendencia en positivo". No obstante, ha emplazado a no bajar ahora la guardia y "no ceder" en las medidas de seguridad adoptadas porque "significaría echar por tierra el trabajo realizado". "Vuestra aportación personal es clave para superar esta situación, ha dicho a los vascos.