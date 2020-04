Jennifer Aniston sorprende a una enfermera que dio positivo en covid-19 y le regala 10.000 dólares en comida

La actriz Jennifer Aniston se alió con el presentador Jimmy Kimmel para sorprender a una joven enfermera estadounidense que dio positivo en coronavirus a causa de su trabajo con enfermos.

Se trata de Kimball Fairbanks. que tiene dos hijas, una de cuatro años y otra de solo 18 meses, a las que no puede ver, pues está en aislamiento hasta el 8 de abril, cuando acaba su cuarentena, según informaba Toofab.

Aniston conectó por videollamada con la enfermera. "Solo puedo decir que Dios os bendiga a todos los que estáis ahí afuera haciendo lo que estáis haciendo", dijo Jennifer a Kimball. "Ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud por todo lo que están haciendo, como poner en riesgo vuestra salud. ¡Sois fenomenales, fenomenales!", reconocía la actriz en el programa de la ABC estadounidense.

Kimball dijo que entre otras cosas, el aislamiento le obligaba a encargar comida a domicilio, por lo que Jennifer y Jimmy le hicieron llegar un vale de 10.000 dólares para pedir comida en una web especializada.

Y a pesar de que dijo que el virus la había dejado "como si me hubiera atropellado un camión", la joven profesional aseguró que ese día se sentía mejor. "Me desperté y decidí que ya no voy a estar enferma, así que me siento mejor", dijo la enfermera con optimismo.

Jennifer Aniston y Jimmy Kimmel, que estos días también realiza su programa de entrevistas desde casa, hablaron después en solitario y fue entonces cuando Aniston contó que durante el confinamiento había encontrado un pequeño tesoro: la cinta betamax que contenía su primera audición, cuando sólo tenía 13 años.